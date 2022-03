Lộ clip Mai Tài Phến chăm sóc Mỹ Tâm 'tận răng' giữa đông người

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vướng tin đồn hẹn hò từ cuối năm 2018.

Mới đây, cộng đồng fan giọng ca Đừng Hỏi Em bất ngờ chia sẻ lại một đoạn clip thu hút nhiều sự quan tâm.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc Mai Tài Phến ân cần chăm sóc Mỹ Tâm giữa chốn đông người.

Theo đó, trong buổi tiệc, Mỹ Tâm rất vui vẻ khui Champion cùng nhiều bạn bè thân thiết.