Lộ chân tướng 'idol giới khiêu dâm' chuyên quay clip 18+ trả phí

Một câu đùa cửa miệng của những thanh niên đang tuổi hừng hực thi thoảng đi cafe, nói chuyện tình dục thế này thế kia thường kể nhau chính là: "Xem truyền hình có trả phí còn có thể mượn tài khoản coi free, chứ đã đi vào con đường mua clip 18+ trên O.F thì chỉ có nghèo thôi".



Để nói về thế giới content 18+ của người trẻ Việt tự sản xuất trên ứng dụng O.F, chúng tôi đã có hẳn một series dài kỳ, đột nhập - khám phá, thậm chí là phỏng vấn rồi.



Trong loạt bài sắp tới này, sau khi chúng ta đã tìm hiểu về O.F, về "tổng kho" clip 18+ với trăm group lớn nhỏ trên Telegram... thêm một góc khuất khác của giới làm content khiêu dâm sẽ tiếp tục được hé mở: Những diễn viên góp mặt trong clip nóng.



Những cái tên như: Bác sĩ wax lông, C.C, T. Công Sở... được cho là những "idol khiêu dâm" hàng đầu hiện nay trên các nền tảng như T. hay O.F.



Họ không ngại khoe ra kĩ năng kiếm tiền từ những clip 18+, lôi kéo người khác tham gia, "trao đổi gà" là những diễn viên 18+ Gen Z với nhau để clip này clip kia phong phú.

C.C - người được cho là sở hữu doanh thu cực khủng từ nền tảng O.F Điều đáng sợ nhất của những tên trùm kinh doanh content 18+ này đó chính là việc thường xuyên đăng bài post gạ gẫm "con mồi", đối tượng hướng đến là Gen Z, những người trẻ còn đang tò mò về chuyện tình dục.



Ngoài việc kinh doanh thể xác, quay - bán clip, đáng phẫn nộ hơn, họ cũng thường xuyên trao đổi - tương tác, tụ tập với nhau để trao đổi diễn viên - con mồi qua lại. Đây mới chính là hành vi đáng lên án nhất!



Nhân vật đầu tiên trong kỳ 1 này chắc chắn phải là C.C, nam thanh niên được cho là "idol giới khiêu dâm" khi sở hữu lượng người theo dõi, trả phí để xem phim thuộc hàng cực khủng không chỉ trong mà còn ngoài nước.



Có một lời đồn rằng doanh thu từ việc làm content của thanh niên C.C này khủng tới nỗi, số tiền gã này chi ra để mua thuốc kích thích cho những cuộc hoan lạc (có ghi hình) lên tới vài chục triệu mỗi tháng. "Bảng giá" O.F của C.C, thấp nhất là đăng ký theo tháng với khoảng 15$ (khoảng gần 350k/tháng) Qua tìm hiểu, C.C từng có thời gian sinh sống tại Quận 2 - Sài Gòn. Những người từng cài các ứng dụng hẹn hò đồng tính đều ít nhất một lần "được chiêm ngưỡng" qua tài khoản của C.C.



Đây là nơi ban đầu mà C.C dùng để tìm những bạn trẻ ngây thơ, vì ham mê "của lạ" nên chấp nhận quan hệ quay clip. Thời gian sau này khi gã bắt đầu nghiêm túc hơn với việc quay O.F, C.C cũng ngưng sử dụng các ứng dụng hẹn hò đồng tính vì đã có "mối" từ những người quen khác. Cụ thể thế nào cứ đọc tiếp sẽ rõ.



Vì sao dân mạng gọi C.C là "tên trùm" sản xuất nội dung 18+?



Đầu tiên phải kể đến quy mô, content của gã này có số lượng cực khủng, lên đến hàng trăm GB. Và tất cả đều là hàng "nhà làm", tự quay dựng, tự tìm kiếm diễn viên...



Chính yếu tố "homemade" này đã thu hút được lượng lớn người quan tâm và đăng ký O.F của C.C với giá không hề rẻ (khoảng 15 đô - gần 350k/tháng).



Theo đồn đoán, số tiền mà C.C thu về từ việc kinh doanh xác thịt online này có thể lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Trên trang cá nhân, gã cũng thường xuyên khoe việc đang ở nhà xịn, mua điện thoại iPhone 13 "để quay clip nét hơn". Thanh niên khoe iPhone 13 Pro Max mới mua để phục vụ việc quay O.F Các địa điểm quay clip, bối cảnh cũng tương đối đa dạng, chẳng hạn như chung tư hạng sang được thuê theo giờ. Một location quen mặt của nhiều dân chơi quay O.F được C.C thường xuyên lui tới chính là khách sạn A** nằm ngay trung tâm Quận 1.



Content trong các clip nóng cũng khá đa dạng, từ việc mặc đồ cầu thủ, học sinh, nhân viên văn phòng... đủ mọi thể loại. Ngoài ra, điểm khiến O.F hút về lượng lớn người dùng chính là những "diễn viên" tham gia trong một clip luôn là số lượng lớn.



Họ làm tình tập thể với số lượng có khi lên đến 8 - 10 người, đa số là 3 - 4 người.



Quả nhiên, giới làm content 18+ cũng thật biết cách "chiều chuộng" thị hiếu của khán giả. Nhưng đó lại là những sự đầu tư khiến người nghe không biết phải phản ứng ra sao thì mới bình thường...



Những đối tượng nào thường xuyên xuất hiện trên những clip 18+ của C.C - Bạn sẽ sốc điếng người!



Ứng dụng T. của C.C là nơi thanh niên này thường xuyên đăng những clip "mồi" cho người xem đăng ký O.F của mình. Và gã này thường xuyên có những "bio" rất sốc theo kiểu "dụ em học sinh lên giường", "đi cửa hàng tạp hóa đụng ngay em trai đang học cấp 3"... hay đại loại như thế.



Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể xác minh được việc gã làm content 18+ C.C này có gạ những "diễn viên" đang ở độ tuổi còn đi học hay không. Nhưng trong một số clip, diễn viên còn mặc nguyên đồng phục là áo học sinh. Nhiều người không khỏi hoang mang khi xuất hiện những đối tượng được "quảng cáo" là học sinh xuất hiện trong clip của C.C Những diễn viên trong clip 18+ của C.C ở độ tuổi khá trẻ Nếu thật sự có hành vi "gạ" những người còn chưa đủ tuổi vị thành niên tham gia vào hoạt động quay clip 18+, đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.



Bởi vì đa số trong những clip mà "giới" làm content khiêu dâm tung lên mạng, phần lớn đều có hành vi sinh hoạt tình dục không lành mạnh, không sử dụng các biện pháp bảo vệ.



Theo một nguồn tin, đa số những lần "gạ tình" của C.C đều được trao đổi qua ứng dụng nhắn tin Z. Ban đầu, gã sẽ dụ những "con mồi" bằng việc gửi các video ngắn và mồi chài bằng những nội dung hoan lạc, hứa sẽ "đưa lên đỉnh".



Tất nhiên là toàn bộ cuộc vui đều được tung hết lên ứng dụng O.F để kiếm tiền. Hình ảnh check-in của C.C trước khi con mồi lên thớt "Lý do làm content 18+ là vì muốn lấy tiền đó để làm... từ thiện???"



Thời gian đầu khi còn dùng những tài khoản cũ trên ứng dụng T., thanh niên C.C đã khiến nhiều người không khỏi “bật cười" khi nghe trình bày hoàn cảnh làm content 18+. Thông thường, những kiểu này thường giả nghèo - giả khổ, vì dòng đời nên đưa đẩy nên mới làm video khiêu dâm.



Tuy nhiên, C.C kêu gọi mọi người đăng ký O.F của mình để trả phí xem clip 18+, thanh niên này sẽ lấy tiền đó để... đi từ thiện.



Chuyện lấy tiền đóng phim 18+ đi từ thiện có hay không chưa biết. Nhưng trên trang cá nhân của mình, gã cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh đi phát quà, phát đồ ăn.



Thi thoảng thậm chí còn "mời gọi" các em trai đi phát cơm cùng, thù lao là "1 đêm và 2 clip tự chọn" (?!). Status tìm người đi phát cơm phụ, thù lao là "1 đêm + clip tự chọn" Dù vậy nhưng cũng đã có không ít con mồi sập bẫy vì lí do này và dấn thân vào những cuộc vui bị quay tung lên MXH. Điều đáng lo nhất chính là rất dễ nhận ra danh tính của những người có mặt trong clip.



Ngay cả khi đã che mờ mặt thì những vết tích khác như giọng nói, đặc điểm nhận dạng cơ thể đều dễ dàng khiến những người quen nhận ra ngay từ những giây đầu tiên.



Đằng sau vỏ bọc "niềm tự hào tự sản xuất phim khiêu dâm 18+" là cả một hệ lụy không chỉ liên quan tới thuần phong mỹ tục mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của những "diễn viên" tham gia.



Về phía thanh niên "bán clip 18+" C.C, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, gã đã có không ít lời tố trên mạng về hành vi gạ tình, dụ dỗ người tham gia quay clip.



Điều đáng sợ nhất là đa số các video của C.C đều không sử dụng biện pháp an toàn, nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục cực cao. Ở kỳ 2, chúng ta sẽ được biết "drama đổi gà" làm diễn viên 18+ và việc làm giả giấy xét nghiệm âm tính với HIV của C.C và một vị "bác sĩ chuyên wax". Theo điều 253 Bộ luật hình sự năm 2015, Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy quy định người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi truỵ như dữ liệu số hoá, sách in, báo in, ảnh... thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.



Quy định này áp dụng cho những ai phổ biến, phát tán văn hoá phẩm đồi truỵ cho từ 10 người trở lên. Tức về cơ bản, dù là đăng tải trên nền tảng trả phí hay trao đổi qua những group kín, group ẩn thì các hành vi trên vẫn được cho vào tội danh "Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ".