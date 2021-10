Lộ bằng chứng Kỳ Duyên thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021?

Để minh chứng cho điều này, chân dài hé lộ: "Theo một thông tin, sắp tới sẽ có kha khá Hoa hậu, Á hậu tham gia một cuộc thi. Có những cái tên bạn không thể nào ngờ tới. Hãy đón chờ xem đó là ai".

Bật mí từ Mâu Thủy.

Cuộc thi mà Mâu Thủy ẩn ý được cho là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Đáng chú ý, cô còn lồng ghép 2 bóng đen vào clip, ám chỉ 2 nhân vật đặc biệt tham gia đấu trường nhan sắc này.