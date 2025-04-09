Livestream nhảy lầu: Cảnh báo từ một cú sốc mạng xã hội

Đêm 2-9 rạng sáng 3-9, cộng đồng mạng chấn động khi TikToker Anh Thư (MiuYeeu) phát trực tiếp khoảnh khắc tự tử. Hình ảnh cô run rẩy bước qua lan can rồi buông bỏ tất cả khiến nhiều người sốc nặng, ám ảnh.

Đây không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh về áp lực tâm lý của giới trẻ, trách nhiệm xã hội và lỗ hổng pháp lý trong quản lý livestream trên mạng xã hội.

Áp lực từ thế giới ảo

Đằng sau ánh hào quang của Tiktoker là áp lực khổng lồ: liên tục sáng tạo nội dung, giữ vững hình ảnh, đối diện bình luận tiêu cực. Họ chịu nhiều kỳ vọng, sự soi xét khắc nghiệt nhưng lại thiếu sự hỗ trợ tâm lý nên dễ rơi vào trầm cảm, cô đơn. Sự mâu thuẫn giữa mong muốn sống thật và việc phải giữ hình ảnh hoàn hảo là gánh nặng tinh thần lớn. Tự tử không xuất hiện từ một phút bốc đồng, mà từ quá trình tích tụ cảm xúc tiêu cực. Và vì thiếu sự lắng nghe, sự hỗ trợ đã khiến thảm kịch xảy ra.