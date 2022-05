Liverpool yêu cầu điều tra sau trận chung kết Champions League

"CLB Liverpool rất thất vọng với sự cố liên quan đến việc vào sân và công tác đảm bảo an ninh mà cổ động viên Liverpool phải đối mặt tại Stade de France trong trận đấu tối nay.

Sự cố khán giả khiến chung kết Champions League diễn ra chậm 36 phút.

Cuộc so tài giữa Real Madrid và Liverpool tại sân Stade de France đã bị hoãn lại 15 phút bởi lỗ hổng trong khâu đón tiếp khán giả vào sân. Nhiều cổ động viên không có vé đã trèo cổng, vượt rào để vào xem bóng đá. Đội ngũ soát vé không thể giải quyết tình hình, phải nhờ đến sự can thiệp từ lực lượng an ninh.