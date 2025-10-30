Liverpool thua tan tác Crystal Palace ở vòng 1/8 League Cup

Liverpool tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi để thua 0-3 ngay trên sân nhà Anfield trước Crystal Palace ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 30-10 (giờ Việt Nam).

Một trận đấu mà HLV Arne Slot đặt niềm tin vào dàn cầu thủ trẻ, nhưng họ đã không thể đứng vững trước sự già dặn và tốc độ của đối thủ đến từ London.



Rio Ngumoha trong lần hiếm hoi thi đấu chính thức cho Liverpool

Đội hình xuất phát của Liverpool có rất nhiều cầu thủ trẻ mà chính các fan "The Kop" còn chưa biết mặt thuộc tên như Calvin Ramsey, Trey Nioni, Kieran Morrison hay Freddie Woodman…