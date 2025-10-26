Liverpool thua sốc, MU vào Top 4 Premier League

Bước vào trận đấu ở vòng 9 Premier League, ngay khi có tiếng còi khai cuộc, MU đã đẩy cao đội hình tấn công. Sức ép mà Quỷ đỏ tạo ra rất lớn khiến hàng thủ Brighton nhiều lần chao đảo.

Tuy nhiên, Brighton mới là đội tạo ra cơ hội đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 8, Welbeck thoát xuống thông minh rồi căng ngang vào vòng cấm hướng đến Minteh. Tiếc là cú dứt điểm của cầu thủ này lại không trúng tâm bóng, cơ hội ngon ăn trôi qua cho Brighton.

Phút 16, MU đáp trả bằng cú sút xa ngoài vòng cấm của Cunha, bóng đi căng nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành của “Chim mòng biển”.