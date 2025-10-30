Liverpool thua kinh hoàng, Arne Slot trước nguy cơ sa thải

Dù vậy, chiến lược gia người Hà Lan khẳng định ông không hối tiếc về lựa chọn đội hình, nhấn mạnh rằng ngay cả khi dùng đội hình chính, Liverpool “cũng đã gặp khó khăn để thắng Crystal Palace” ở Premier League trước đó (thua 1-2; ngoài ra, họ cũng bị Crystal Palace đánh bại 3-2 trên chấm luân lưu trận Siêu cúp Anh, sau khi hòa 2-2).

Phát biểu sau trận, HLV Arne Slot không né tránh khó khăn và những câu hỏi về nguy cơ bị sa thải: “Mỗi trận đấu của Liverpool đều là trận phải thắng. Nếu bạn đang có chuỗi kết quả như thế này, nếu bạn chơi cho Liverpool, nếu bạn dẫn dắt Liverpool, áp lực là điều hiển nhiên” .

Slot đồng thời chỉ ra sự khác biệt về chiều sâu lực lượng với các đối thủ lớn khác. “Tôi thấy đội hình xuất phát của Man City, họ không có một cầu thủ đá chính nào từ cuối tuần, nhưng vẫn trông như đội mạnh nhất. Chelsea có thể tung Estevao vào sân… còn chúng tôi, sau hai lần thay người, trên sân có 6 cầu thủ tuổi teen”. Cách bào chữa này khó chấp nhận, khi Liverpool vừa lập kỷ lục về chuyển nhượng.

Thực tế, Liverpool hiện đang trải qua giai đoạn vừa sa sút phong độ, vừa thiếu nhân sự. Một loạt cầu thủ dính chấn thương như Frimpong, Gravenberch, Isak – tân binh đắt giá kỷ lục, hay cầu thủ trẻ Giovanni Leoni. Tuy nhiên, không thể lấy đây là lý do để bào chữa cho cuộc khủng hoảng. Việc quản lý và hồi phục thể lực của đội rõ ràng đang có vấn đề, khi Liverpool không phải dự FIFA Club World Cup 2025 như Chelsea và Man City.

Việc thua đậm 0-3 trước Crystal Palace đã khoét sâu vào vết thương tâm lý của tập thể The Kop. Sau cú sốc này, Liverpool cần nhanh chóng tìm lại bản sắc và sự tự tin nếu không muốn sớm rơi khỏi cuộc đua ở Premier League và châu Âu. Với Arne Slot, thử thách thực sự bắt đầu: làm sao vực dậy tinh thần và kết quả của một đội bóng đang đánh mất chính mình.

Phía trước họ là Aston Villa, Real Madrid và Man City – những ngày bước ngoặt với ghế của Slot. Nếu không sớm chấm dứt đà khủng hoảng, Liverpool có thể bước vào kỳ FIFA Days tháng 11 với sự thay đổi trên ghế kỹ thuật.