Liverpool thắng siêu kịch tính phút bù giờ cuối cùng

Sau nhiều nỗ lực ép sân thì cuối cùng Liverpool cũng có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 35, sau pha xử lý khéo léo trước vòng cấm, Gravenberch tung cú sút xa uy lực, bóng đi chìm và hướng thẳng vào khung thành, thủ môn Nick Pope bất lực nhìn bóng đi vào lưới, 1-0 nghiêng về Liverpool.

Bước vào trận đấu, với tinh thần đang lên cao, Liverpool áp đặt lối chơi lên đối thủ. Phút 13, Schar có đường chuyền lỗi và bị Ekitike cắt được, sau đó tiền đạo Liverpool chuyền cho Wirtz, chân sút người Đức tung cú sút vào góc xa khung thành, thủ thành Nick Pope vất vả cứu thua.

Có bàn thắng dẫn trước, tinh thần của The Kop lên cao hơn, nếu biết tận dụng cơ hội thì có thể Liverpool đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 42, Mohamed Salah tung đường chuyền chính xác vào vòng cấm, nhưng trong tư thế thoải mái Curtis Jones lại đệm bóng ra ngoài.

Phút 45+8, Gordon phạm lỗi thô bạo từ phía sau khiến Van Dijk nằm sân, trọng tài rút thẻ vàng cho tiền đạo Newcastle nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp, Chích chòe chỉ còn 10 người trên sân.

Sang hiệp 2, bóng chưa lăn được 1 phút thì lưới của Newcastle đã rung lên lần 2, Ekitike tiếp tục tỏa sáng với pha xử lý kỹ thuật trước khi tung cú sút ở rìa vòng cấm, bóng trúng cột dọc trước khi đi vào lưới, tỷ số 2-0 nghiêng về Liverpool.