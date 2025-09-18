Liverpool thắng phút bù giờ, HLV Simeone giãi bày lý do mất quyền chỉ đạo

Sau trận, ông cho biết mình đã phải chịu đựng những lời lăng mạ suốt 90 phút. “Suốt trận có những lời xúc phạm, nhưng tôi mới là người phải bình tĩnh và chịu đựng tất cả: lăng mạ, cử chỉ… (Liverpool) nói nhiều về việc tạo nên một màn trình diễn hay, nhưng họ xúc phạm bạn suốt trận từ phía sau và bạn không thể đáp trả, bởi tôi là HLV.

Phản ứng của tôi trước lời lăng mạ là không thể bào chữa, nhưng các bạn không biết cảm giác bị xúc phạm suốt 90 phút liên tục thế nào. Và tất nhiên, khi đối phương vừa ghi bàn, bạn quay lại và họ tiếp tục xúc phạm, trong tình huống căng thẳng đó thì chuyện gì đến cũng phải đến. Trọng tài nói với tôi rằng ông ấy hiểu, nhưng tôi hy vọng Liverpool có thể cải thiện và nếu xác định được CĐV nào đã làm vậy thì sẽ có kết quả”, HLV Simeone chia sẻ với Movistar sau khi Liverpool thắng phút bù giờ.

Trong buổi họp báo sau đó, khi được hỏi chính xác những lời nào đã khiến ông mất bình tĩnh, Simeone trả lời: “Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết lời lẽ xúc phạm, tôi không muốn đưa chuyện đó ra tranh luận. Tôi phải biết giữ vị trí của mình, tôi biết chuyện gì đã xảy ra sau băng ghế huấn luyện nhưng tôi không thể giải quyết vấn đề của xã hội.