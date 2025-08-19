Liverpool chuẩn bị hoàn tất một vụ chuyển nhượng nữa để tiếp tục công việc mua sắm. Theo đó, Liverpool tăng quỹ chuyển nhượng thêm 25 triệu bảng để chiêu mộ Isak từ việc bán Ben Doak cho Bournemouth.

Ben Doak sắp hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 25 triệu bảng Anh từ Liverpool sang Bournemouth. 2 CLB đã đạt được thỏa thuận và việc Doak ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuyển thủ Scotland đã không ra sân trong trận mở màn Ngoại hạng Anh mà Liverpool thắng chính Bournemouth 4-2.

Doak, 19 tuổi, đã trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Middlesbrough, nơi anh ghi được ba bàn thắng và bảy pha kiến tạo, trước khi chấn thương khiến anh phải dừng lại ở mùa giải 2024 - 2025. Liverpool đã chi 600.000 bảng Anh để ký hợp đồng với cầu thủ tài năng này từ Celtic vào năm 2022. Vào tháng 1 năm nay, Crystal Palace và Ipswich Town rất quan tâm đến Doak.