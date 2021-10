Liverpool, sự khác biệt ở những bậc thầy trên 'ghế nóng'

Đặc thù của vận mệnh. Trên băng ghế đầu tiên của Liverpool, vào năm 1892, ngồi hai HLV người Ireland: William Edward Barclay, thư ký kiêm manager và John McKenna, HLV kiêm manage.



Kể từ đó đến nay, trong 129 năm, vị trí danh giá đó mới chỉ có thêm 19 người thuê, với đặc thù là Kenny Dalglish làm việc trong hai thời kỳ khác nhau. Một bức tranh ghép các quốc tịch, từ sau cặp đôi Ireland: 11 người Anh, 4 người Scotland, một người Pháp, một người Tây Ban Nha, một người Bắc Ireland và một người Đức.

Một biểu ngữ tại Anfield tôn vinh các HLV lừng lẫy của Liverpool (từ trái sang phải) Shankly, Paisley, Fagan, Dalglish, Benitez và Klopp.

Một nghề rủi ro cao đã trở thành một công việc ít nhiều an toàn và lâu dài. Một chiếc ghế điện biến thành thiên đường. Và hơn thế nữa nếu so sánh The Kop với đối thủ trực tiếp của họ ở Champions League, Atletico, người có danh sách kỹ thuật viên kể từ năm 1921 (năm đầu tiên với một HLV chuyên nghiệp) lên tới 76 người.



Chỉ riêng trong thời gian Jesus Gil làm chủ tịch (1987-2003), Atletico đã có đến 40 nhà cầm quân. Một dữ liệu so sánh đơn giản ở Tây Ban Nha: kể từ năm 1920, 49 HLV đi qua băng ghế kỹ thuật của Real Madrid, và kể từ năm 1912, Barcelona có ​​47 người.



Trong lịch sử Liverpool, Bill Shankly - HLV người Scotland (giai đoạn 1959-1974; 783 trận chính thức) - được xem là người cách mạng hóa bóng đá của CLB từ phong cách sống và thói quen bóng đá của chính ông, nhưng thực tế là trước đó, trước cột mốc 1/12/1959, CLB đã thể hiện sự trung thành và tin tưởng vào các chuyên gia khác nhau trên cương vị này.



Trong 67 năm đầu tiên của mình, The Kop chỉ có 9 HLV. Rất ít nếu tính đến việc đội đi giữa hạng Nhất và hạng Nhì, cũng như có những khoảng thời gian dài trắng tay.



Shankly đã phát minh ra một Liverpool hoàn toàn khác. Ông thực hiện một mô hình của cuộc sống và vui chơi. "Tôi tin vào chủ nghĩa xã hội, nhưng không phải là một hệ tư tưởng chính trị, mà là một cách sống và con người. Ý nghĩa thực sự nảy sinh từ nỗ lực tập thể, làm việc và hỗ trợ lẫn nhau với sự phân phối lợi ích bình đẳng. Đó là những nguyên tắc truyền cảm hứng cho tôi trong cuộc sống hàng ngày và trong bóng đá".



Chiếm hữu, di chuyển và tận hưởng



Về mặt bóng đá, Liverpool xé toạc phong cách thuần Anh mà ngay cả chính Liên đoàn cũng khuyến nghị cho các đội bóng. Shankly đặt cược vào trò chơi trôi qua cho đến khi đối thủ gục ngã. Chiếm hữu, di chuyển và tận hưởng.



Cho đến năm 1974, khi Shankly bất ngờ từ chức, dưới nhiệm kỳ của mình, ông đưa Liverpool vươn lên giải hạng Nhất để giành 3 danh hiệu VĐQG, 2 FA Cup và UEFA Cup 1973.