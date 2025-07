Liverpool làm điều chưa từng có trong lịch sử cho Jota

Các cầu thủ Liverpool đã trở lại tập luyện trước mùa giải trong tuần này để chuẩn bị cho chiến dịch mới. Thông cáo của Liverpool cho biết: “Trước giờ bóng lăn lúc 15 giờ chiều (giờ Anh), sẽ có màn trình diễn bài hát chủ đề của LFC, You'll Never Walk Alone, và câu lạc bộ chủ nhà sẽ đặt vòng hoa cùng với các cổ động viên đội khách.

Một thông cáo của Preston cho biết: "Người hâm mộ vui lòng có mặt tại chỗ trước 14 giờ 45 ngày diễn ra trận đấu để bày tỏ lòng kính trọng với hai anh em quá cố, những người vẫn luôn được Liverpool FC và cộng đồng bóng đá thương tiếc.

Vào khoảng 14 giờ 50 chiều, lễ tưởng niệm trước trận đấu sẽ bắt đầu với Claudia Rose Maguire – vợ của cựu cầu thủ PNE Sean – sẽ hát ca khúc Can't Help Falling In Love, tiếp theo là bài hát chủ đề của Liverpool là You'll Never Walk Alone.

Khi màn trình diễn thứ hai đang diễn ra, Ben Whiteman sẽ đặt vòng hoa trước các cổ động viên đội khách tại Bill Shankly Kop, rồi dành một phút mặc niệm ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Những lời tri ân sẽ được trình chiếu trên màn hình lớn và trên màn hình LED. Cả hai đội tuyển sẽ đeo băng tay đen".

Những cầu thủ mới ký hợp đồng vào mùa hè là Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez và Giorgi Mamardashvili có thể ra sân lần đầu tiên cho Liverpool nhưng đội hình của HLV Arne Slot vẫn chưa được tiết lộ.

Sau trận giao hữu với Preston, Liverpool sẽ đến châu Á đá giao hữu với AC Milan tại Hồng Kông và Yokohama FM tại Nhật Bản, trước khi có hai trận đấu với Athletic Bilbao vào cùng ngày 4-8 tại sân Anfield.