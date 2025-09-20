Liverpool – Everton: Nối dài thành tích toàn thắng

Liverpool vừa trải qua chiến thắng kịch tính khi hạ gục Atletico Madrid với tỷ số 3-2 ở trận ra quân Champions League, bàn thắng ở phút bù giờ của Van Dijk giúp The Kop giành 3 điểm quý giá. Nếu tính cả chiến thắng này thì Liverpool đang có cho mình 5 chiến thắng sau 5 trận đấu gần nhất. Trước đó ở vòng 4 Premier League, The Kop có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley trên sân khách.

Tuy có thành tích bất bại ở 5 trận đấu gần nhất nhưng Liverpool vẫn còn đó những vấn đề lo ngại, đặc biệt ở hàng thủ. Khi đội hình dâng quá cao, gặp đối thủ có lợi thế về tốc độ thì khung thành của Alisson luôn đặt trong tình trạng báo động.