Liverpool đối diện nguy cơ thua 4 trận liên tiếp ở Premier League

Dưới triều đại của HLV Arne Slot, đội bóng vùng Merseyside đang tìm cách chặn đứng đà sa sút tại đấu trường quốc nội Premier League, dù vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở mọi trận đấu gần đây và sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trước Brentford trong quá khứ.

Chiến thắng đậm 5-1 trước chủ nhà Eintracht Frankfurt ở vòng bảng Champions League giữa tuần qua phần nào giúp Liverpool giải tỏa áp lực, nhưng tại Premier League, phong độ của họ vẫn đáng lo ngại. “Lữ đoàn đỏ” đã thua ba trận liên tiếp và nếu tiếp tục trắng tay ở vòng này, họ tái lập chuỗi bốn thất bại từng khiến người hâm mộ đau lòng vào tháng 2-2021.

Khi đó, đoàn quân của tiền nhiệm Jurgen Klopp phải nhận bốn trận thua liên tiếp tại giải, bao gồm thất bại 0-1 trước Brighton ngay trên sân Anfield, thua Manchester City 1-4, tiếp đó là 1-3 trước Leicester City và khép lại bằng trận thua Everton 0-2 trước, cũng tại “thánh địa” của mình.