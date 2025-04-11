Liverpool đấu Real Madrid: Ngày về của huyền thoại Xabi Alonso

﻿“Anh ấy thực sự đã hòa nhập với cuộc sống ở Liverpool, sống giữa lòng thành phố và trở thành cầu nối giữa lớp cầu thủ cũ và những người mới đến từ Tây Ban Nha” , huyền thoại Jamie Carragher hồi tưởng. Tượng đài The Beatles vẫn thu hút du khách đổ về Albert Dock, thẳng hàng với quán rượu The Cavern, cái nôi của ban nhạc huyền thoại và cũng là trung tâm vui chơi về đêm của Liverpool.

Gió lạnh thổi vù vù dọc theo sông Mersey vào đầu tháng 11 khiến không mấy ai còn đủ can đảm dạo bước quanh những bến cảng của Liverpool. Mặt trời đã ẩn mình suốt nhiều tuần liền, áo khoác dày và mũ len trở thành vật bất ly thân khi đi ngang qua khu Royal Albert Dock, trung tâm thương mại sầm uất xưa kia của vùng Tây Bắc nước Anh, nay là điểm du lịch nổi tiếng và cũng là nơi lạnh nhất thành phố. Điều khiến nhiều người bất ngờ là, thay vì chọn một căn nhà rộng rãi ở vùng ngoại ô yên tĩnh, tránh xa ống kính phóng viên và giá rét, chàng trai trẻ Xabi Alonso khi đó mới 22 tuổi lại quyết định sống trong một căn hộ ngay trung tâm Liverpool.

﻿Đêm nay (3h ngày 5/11), HLV trưởng Real Madrid trở lại Anfield sau 21 năm kể từ ngày ký hợp đồng với đội bóng nước Anh. Đây không phải lần đầu tiên ông trở lại, Alonso từng dẫn Bayer Leverkusen tới đây mùa trước (thua 0-4), nhưng lần này đặc biệt hơn, bởi nó kết nối hai trong ba “thế giới” lớn trong sự nghiệp cầu thủ của ông: màu áo đỏ và màu trắng, tạm gác lại màu xanh-trắng (txuri-urdin) của Real Sociedad.

﻿Ông trở lại trong thời điểm quan trọng của “triều đại” tại sân Bernabeu: Real Madrid đang thăng hoa với 6 trận thắng liên tiếp, 13 trong tổng 14 trận gần nhất giữa La Liga và Champions League, tạm thời vượt qua cơn sóng gió quanh mối quan hệ với Vinicius Junior. Tình thế hiện tại gợi nhớ cho Alonso những ngày tháng ở Liverpool, nơi ông từng nếm trải cả vinh quang lẫn căng thẳng với Rafa Benitez. Chính Benitez là người thuyết phục Xabi sang Anh năm 2004, cùng nhau giành Champions League trong phép màu Istanbul 2005, nơi Alonso ghi một bàn, rồi cuối cùng chia tay trong không khí lạnh nhạt và những lời nói thẳng thắn.

﻿Năm 2008, Benitez yêu cầu Xabi ra đi để chiêu mộ Gareth Barry, đội trưởng Aston Villa khi đó (sau này sang Man City). Năm 2009, dù Barry không đến và Alonso vẫn ở lại, chính ông lại quyết định rời Liverpool để gia nhập Real Madrid. Điều này trái với mong muốn của Benitez, người lúc này lại muốn giữ ông.