Liverpool đấu Real Madrid: Ngày về của huyền thoại Xabi Alonso

Gió lạnh thổi vù vù dọc theo sông Mersey vào đầu tháng 11 khiến không mấy ai còn đủ can đảm dạo bước quanh những bến cảng của Liverpool. Mặt trời đã ẩn mình suốt nhiều tuần liền, áo khoác dày và mũ len trở thành vật bất ly thân khi đi ngang qua khu Royal Albert Dock, trung tâm thương mại sầm uất xưa kia của vùng Tây Bắc nước Anh, nay là điểm du lịch nổi tiếng và cũng là nơi lạnh nhất thành phố. Điều khiến nhiều người bất ngờ là, thay vì chọn một căn nhà rộng rãi ở vùng ngoại ô yên tĩnh, tránh xa ống kính phóng viên và giá rét, chàng trai trẻ Xabi Alonso khi đó mới 22 tuổi lại quyết định sống trong một căn hộ ngay trung tâm Liverpool.
“Anh ấy thực sự đã hòa nhập với cuộc sống ở Liverpool, sống giữa lòng thành phố và trở thành cầu nối giữa lớp cầu thủ cũ và những người mới đến từ Tây Ban Nha”, huyền thoại Jamie Carragher hồi tưởng. Tượng đài The Beatles vẫn thu hút du khách đổ về Albert Dock, thẳng hàng với quán rượu The Cavern, cái nôi của ban nhạc huyền thoại và cũng là trung tâm vui chơi về đêm của Liverpool.
Đêm nay (3h ngày 5/11), HLV trưởng Real Madrid trở lại Anfield sau 21 năm kể từ ngày ký hợp đồng với đội bóng nước Anh. Đây không phải lần đầu tiên ông trở lại, Alonso từng dẫn Bayer Leverkusen tới đây mùa trước (thua 0-4), nhưng lần này đặc biệt hơn, bởi nó kết nối hai trong ba “thế giới” lớn trong sự nghiệp cầu thủ của ông: màu áo đỏ và màu trắng, tạm gác lại màu xanh-trắng (txuri-urdin) của Real Sociedad.
Ông trở lại trong thời điểm quan trọng của “triều đại” tại sân Bernabeu: Real Madrid đang thăng hoa với 6 trận thắng liên tiếp, 13 trong tổng 14 trận gần nhất giữa La Liga và Champions League, tạm thời vượt qua cơn sóng gió quanh mối quan hệ với Vinicius Junior. Tình thế hiện tại gợi nhớ cho Alonso những ngày tháng ở Liverpool, nơi ông từng nếm trải cả vinh quang lẫn căng thẳng với Rafa Benitez. Chính Benitez là người thuyết phục Xabi sang Anh năm 2004, cùng nhau giành Champions League trong phép màu Istanbul 2005, nơi Alonso ghi một bàn, rồi cuối cùng chia tay trong không khí lạnh nhạt và những lời nói thẳng thắn.
Năm 2008, Benitez yêu cầu Xabi ra đi để chiêu mộ Gareth Barry, đội trưởng Aston Villa khi đó (sau này sang Man City). Năm 2009, dù Barry không đến và Alonso vẫn ở lại, chính ông lại quyết định rời Liverpool để gia nhập Real Madrid. Điều này trái với mong muốn của Benitez, người lúc này lại muốn giữ ông.
“Mọi người đều biết cầu thủ nào cũng muốn được cảm thấy mình được trân trọng, được vỗ vai khích lệ, nhưng Rafa không phải kiểu người như thế”, Alonso thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Champions Magazine sau khi rời đội. “Đến năm 2009, tôi không còn gì để chứng minh, cũng chẳng còn động lực đặc biệt nào. Tôi nói với Rafa: ‘Năm ngoái ông muốn tôi đi, còn bây giờ chính tôi là người muốn ra đi’”, ông kể lại trong một bài phỏng vấn khác với trang chủ Liverpool.
Benitez là một trong những HLV có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp cầm quân của Alonso, bên cạnh Pep Guardiola, Jose Mourinho, và phần nào là Carlo Ancelotti). Từ Pep, ông học được triết lý pressing và tầm quan trọng của việc chiếm lĩnh không gian; từ Mourinho, ông thừa hưởng sự trực diện và kỷ luật phòng ngự. Từ Ancelotti, ông thấu hiểu một điều: cần giữ mối quan hệ gần gũi và chân thành với cầu thủ.
Đó cũng là cách Alonso xử lý vụ việc của Vinicius. Ông cho anh thời gian bình tâm, đợi vài ngày để tiền đạo Brazil xin lỗi toàn đội, rồi mới dần khôi phục niềm tin và cảm xúc. “Điều quan trọng nhất là phải chân thật, có mối quan hệ trực tiếp và thành thật, hiểu rõ vai trò của mỗi người và luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu”, anh nói hôm thứ Sáu.
Ở điểm này, có lẽ Alonso ít nhiều học được từ Benitez, người từng thẳng thắn nói với ông năm 2008 rằng nên tìm bến đỗ mới. “Rafa không giống những HLV khác, ông luôn giữ khoảng cách cảm xúc, ông là HLV còn bạn là cầu thủ. Ông thích như vậy, và bạn phải chấp nhận điều đó”, Alonso nói trong một cuộc phỏng vấn với The People.
Việc Alonso rời sang Real Madrid khiến Liverpool sa sút: đội chỉ đứng thứ 7 Premier League mùa sau, dù trước đó từng tranh chấp ngôi vô địch. Kết cục ấy dẫn đến việc Benitez bị sa thải. “Xabi là người có cá tính mạnh và được người hâm mộ yêu mến. Khi Benitez định bán anh, cả đội rối loạn. Khi Xabi ra đi, mọi thứ sụp đổ, ảnh hưởng đến toàn đội”, Carragher nhớ lại.
21 năm sau khi ký hợp đồng với Liverpool và 16 năm sau khi chia tay Anfield để gia nhập Real Madrid, Xabi Alonso lại đặt chân lên mảnh đất cũ. Cùng Arnold, Huijsen và Emilio Butragueno, ông đến tưởng niệm Diogo Jota. “Quãng thời gian ở Liverpool ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp huấn luyện của tôi. Tôi vẫn nhớ nhiều điều giúp ích cho công việc hiện tại. Tôi đã học được rất nhiều từ Rafa”, Alonso thừa nhận.