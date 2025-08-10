Liverpool đặt mục tiêu sao chép thành công của Sir Alex Ferguson

Manchester United đã chứng minh việc giành chức vô địch khó khăn như thế nào khi họ đang trong quá trình chuyển đổi đội hình, nhưng Arne Slot và Liverpool hy vọng có thể lặp lại kỳ tích của Sir Alex Ferguson bất chấp những vấn đề rõ ràng của họ. Vậy, chúng ta có một câu hỏi đố vui, CLB nào là đội cuối cùng giành chức vô địch Premier League trong giai đoạn chuyển tiếp?

Có lẽ vẫn còn phải bàn cãi, nhưng Manchester United năm 1996 của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson có lẽ là câu trả lời duy nhất. Sau khi đẩy Andrei Kanchelskis, Paul Ince và Mark Hughes ra đi, Sir Alex Ferguson đã mạnh dạn đưa những cầu thủ xuất thân từ học viện đào tạo trẻ của "quỷ đỏ" như David Beckham, Gary Neville, Paul Scholes và những người tương tự, lên đội 1.

Đó là một sự thay đổi lớn và cũng là một canh bạc của Sir Alex Ferguson khi chuyển từ những cầu thủ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm và đã được chứng minh năng lực thành những đứa trẻ chiến thắng và tiếp tục chiến thắng.

Liverpool thì hơi khác một chút so với cách làm của Sir Alex Ferguson để duy trì thành công. Nó khác ở chỗ Liverpool đã là nhà vô địch và chuyển mình bằng cách vung tiền mua siêu sao làm mới đội hình trong khi vẫn đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, việc HLV Arne Slot chuyển hướng từ đội bóng đã vô địch mùa trước sang một diện mạo hoàn toàn khác vẫn không hề kém phần mạo hiểm.