Liverpool đánh bại Arsenal bằng siêu phẩm sút phạt

Liverpool và Arsenal tạo ra thế trận giằng co căng thẳng đúng với tính chất của màn so tài giữa 2 ứng viên vô địch. Trận đấu được định đoạt bằng khoảnh khắc cá nhân. Dominik Szoboszlai, tiền vệ đá ở vị trí hậu vệ phải, tỏa sáng với siêu phẩm ở cuối trận giúp đội chủ nhà giành 3 điểm.

Các số liệu thống kê của 2 đội đều cân bằng. Trận đấu có rất nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt trên khắp mặt sân trong khi các pha tấn công nguy hiểm hiếm khi xuất hiện.