Liverpool có chiến thắng thứ 5 liên tiếp

Bước vào trận đấu ở vòng 5 Premier League, Liverpool tổ chức tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc, với sức mạnh vượt trội không quá khó để The Kop đẩy Everton về phần sân nhà. Đội khách Everton phòng ngự tập trung nên tạo ra rất nhiều khó khăn cho hàng công Liverpool.

Phút thứ 10, Mohamed Salah có đường chuyền thuận lợi để Gravenberch thoát xuống thông minh để dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ thành Pickford, tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool.

Có bàn thắng dẫn trước, Liverpool thi đấu thoải mái hơn, Mohamed Salah có pha cứa lòng kỹ thuật ở phút 16, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sau bàn thua, Everton đẩy cao đội hình tấn công nhưng trước hàng thủ chơi tập trung và chắc chắn của Liverpool, Everton không thể tìm đến được khung thành của Alisson.