Rio Ngumoha đang chứng tỏ mình là một trong những cầu thủ trẻ thú vị nhất của bóng đá thế giới. Cầu thủ tuổi teen này có những cuộc trò chuyện kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng với Liverpool. Điều đó giúp Liverpool chiêu mộ thần đồng 16 tuổi ngay trước mũi của MU.

Rio Ngumoha nhận được rất nhiều lời mời trước khi quyết định ký hợp đồng với Liverpool, với Jurgen Klopp gián tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc anh đến Anfield. Cầu thủ 16 tuổi này ký hợp đồng với Liverpool vào mùa hè năm ngoái sau tám năm ở học viện đào tạo trẻ Chelsea.

Được coi là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất, Ngumoha đã được Chelsea cấp học bổng. Tuy nhiên, Ngumoha lại rời Chelsea gia nhập học viện Liverpool, nơi anh ban đầu được đôn lên đội U-18 của CLB.

Hơn một năm sau khi ký hợp đồng với Liverpool, cầu thủ tuổi teen này nổi lên như một trong những tài năng được đánh giá cao nhất cả nước nhờ màn trình diễn ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải cùng nhà vô địch Ngoại hạng Anh.