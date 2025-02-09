Liverpool chiêu mộ Alexander Isak 125 triệu bảng, phá kỷ lục bóng đá Anh

Liverpool đã chính thức hoàn tất bản hợp đồng "bom tấn" với Alexander Isak từ Newcastle với mức phí lên đến 125 triệu bảng trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Khép lại chuỗi ngày thương thảo căng thẳng thương vụ Alexander Isak

Thương vụ đình đám này khép lại chuỗi ngày thương thảo, đàm phán vô cùng căng thẳng, có lúc tưởng đã hoàn toàn bế tắc giữa Liverpool và Newcastle.



Alexander Isak ký hợp đồng 6 năm với Liverpool

Mấu chốt của vấn đề chính là khoản kinh phí giải phóng hợp đồng của ngôi sao người Thụy Điển. Chỉ đến khi Liverpool đồng ý chồng đủ 125 triệu bảng, cộng với việc Isak tạo áp lực bằng việc bỏ bê luyện tập, thi đấu cũng như tuyên bố không tiếp tục duy trì quan hệ với Newcastle, mọi thứ mới được giải quyết.