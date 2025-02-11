Liverpool chặn đứng chuỗi 4 trận thất bại liên tiếp

Thế trận đang bế tắc cho Liverpool thì bất ngờ The Kop có bàn thắng mở tỷ số. Phút 45, pha phối hợp ngắn trong vòng cấm của Aston Villa diễn ra khá suôn sẻ, nhưng đến lượt thủ thành Martinez lại chuyền sai địa chỉ và Salah dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, 1-0 nghiêng về Liverpool.

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Liverpool vẫn chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng. Lối chơi phòng ngự phản công của Aston Villa cũng phát huy hiệu quả, chỉ tiếc là những pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác.

Do phải đẩy cao đội hình lên tấn công, hàng thủ Aston Villa bắt đầu xuất hiện nhiều khoảng trống. Phút 58, Mac Allister quan sát và chọc khe thông minh cho Gravenberch băng lên. Tiền vệ Liverpool đi bóng thẳng vào trung lộ rồi dứt điểm uy lực, bóng trúng chân Pau Torres đổi hướng làm bó tay thủ thành Martinez, tỷ số 2-0 nghiêng về Liverpool.

Những phút cuối trận, Liverpool không còn tấn công nhanh, thay vào đó là kiểm soát bóng nhằm duy trì lợi thế. Trong khi đó, Aston Villa vẫn miệt mài tấn công nhưng không mang lại hiệu quả, qua đó chấp nhận thất bại, chuỗi 4 trận thắng liên tiếp bị chặn đứng.

Với Liverpool, chiến thắng này rất quan trọng, giúp The Kop lên lại tinh thần và leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.