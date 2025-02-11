Liverpool chặn đứng chuỗi 4 trận thất bại liên tiếp

HỮU VŨ| 02/11/2025 12:37

Giành chiến thắng 2-0 trước Aston Villa ở vòng 10 Premier League, Liverpool đã thành công chặn đứng chuỗi 4 trận thất bại liên tiếp ở giải đấu này. Với chiến thắng này, The Kop tạm thời leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Bước vào trận đấu ở vòng 10 Premier League, Liverpool đã triển khai đội hình tấn công tổng lực nhằm tạo ra thế chủ động. Tuy nhiên, Aston Villa mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 5, từ pha phản công nhanh, Rogers tung cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng vượt xa tầm kiểm soát của Mamardashvili, tiếc là bóng trúng cột dọc đi ra ngoài.

Phút 19, Matty Cash tiếp tục thử sức với cú sút xa quen thuộc ngoài vòng cấm. Lần này bóng chạm chân Van Dijk đổi hướng, nhưng một lần nữa lại trúng cột dọc. CĐV Aston Villa chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.

Phút 23, pha chuyền bóng lỗi của Kamara bị Szoboszlai cướp thành công. Trong tư thế đối mặt và không ai theo kèm, nhưng chân sút của Liverpool lại dứt điểm quá hiền nên không thể hạ gục thủ thành Martinez.

Phút 43, từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Bradley tạt bóng chính xác để Ekitike bật cao đánh đầu tung lưới Martinez. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối bàn thắng cho Liverpool vì tiền đạo The Kop đã rơi vào thế việt vị.

liverpool-chan-dung-chuoi-4-tran-that-bai-lien-tiep.jpg
Liverpool chặn đứng chuỗi 4 trận thất bại liên tiếp. Ảnh: EPL

Thế trận đang bế tắc cho Liverpool thì bất ngờ The Kop có bàn thắng mở tỷ số. Phút 45, pha phối hợp ngắn trong vòng cấm của Aston Villa diễn ra khá suôn sẻ, nhưng đến lượt thủ thành Martinez lại chuyền sai địa chỉ và Salah dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, 1-0 nghiêng về Liverpool.

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Liverpool vẫn chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng. Lối chơi phòng ngự phản công của Aston Villa cũng phát huy hiệu quả, chỉ tiếc là những pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác.

Do phải đẩy cao đội hình lên tấn công, hàng thủ Aston Villa bắt đầu xuất hiện nhiều khoảng trống. Phút 58, Mac Allister quan sát và chọc khe thông minh cho Gravenberch băng lên. Tiền vệ Liverpool đi bóng thẳng vào trung lộ rồi dứt điểm uy lực, bóng trúng chân Pau Torres đổi hướng làm bó tay thủ thành Martinez, tỷ số 2-0 nghiêng về Liverpool.

Những phút cuối trận, Liverpool không còn tấn công nhanh, thay vào đó là kiểm soát bóng nhằm duy trì lợi thế. Trong khi đó, Aston Villa vẫn miệt mài tấn công nhưng không mang lại hiệu quả, qua đó chấp nhận thất bại, chuỗi 4 trận thắng liên tiếp bị chặn đứng.

Với Liverpool, chiến thắng này rất quan trọng, giúp The Kop lên lại tinh thần và leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

