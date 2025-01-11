Liverpool - Aston Villa: Chìm trong khủng hoảng

Là đương kim vô địch, khởi đầu mùa giải với chuỗi trận toàn thắng ấn tượng, nhưng “tuần trăng mật” của Liverpool nhanh chóng tan biến khi họ liên tiếp nhận thất bại ở mọi đấu trường, rơi vào cảnh chìm trong khủng hoảng. Trận thua gần nhất của Liverpool là thảm bại 0-3 trước Crystal Palace ở vòng 4 Cúp Liên đoàn – một phần do HLV Arne Slot chỉ tung ra đội hình trẻ để thử nghiệm.

Tại Premier League, Liverpool đã thất bại 4 trận liên tiếp trước Crystal Palace, Brentford, Chelsea và MU. Chuỗi thua này khiến The Kop tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Từng đứng đầu với 15 điểm tuyệt đối sau 5 vòng đấu mở màn, nhưng hiện tại Liverpool đã rơi khỏi nhóm có vé dự cúp châu Âu mùa sau.

HLV Arne Slot đang chịu áp lực rất lớn từ các CĐV, nhất là sau khi Liverpool chi hàng trăm triệu euro để mang về những tân binh mà theo lời ông là “phù hợp với triết lý bóng đá của mình”. Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi: Isak mất hút, chưa có bàn thắng nào cho Liverpool; Wirtz mới chỉ có 2 pha kiến tạo. Ngoài ra, Mohamed Salah gần như không để lại dấu ấn sau 9 vòng đấu vừa qua.