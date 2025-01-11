Liverpool - Aston Villa: Chìm trong khủng hoảng

Là đương kim vô địch, khởi đầu mùa giải với chuỗi trận toàn thắng ấn tượng, nhưng “tuần trăng mật” của Liverpool nhanh chóng tan biến khi họ liên tiếp nhận thất bại ở mọi đấu trường, rơi vào cảnh chìm trong khủng hoảng. Trận thua gần nhất của Liverpool là thảm bại 0-3 trước Crystal Palace ở vòng 4 Cúp Liên đoàn – một phần do HLV Arne Slot chỉ tung ra đội hình trẻ để thử nghiệm.
Tại Premier League, Liverpool đã thất bại 4 trận liên tiếp trước Crystal Palace, Brentford, Chelsea và MU. Chuỗi thua này khiến The Kop tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Từng đứng đầu với 15 điểm tuyệt đối sau 5 vòng đấu mở màn, nhưng hiện tại Liverpool đã rơi khỏi nhóm có vé dự cúp châu Âu mùa sau.
HLV Arne Slot đang chịu áp lực rất lớn từ các CĐV, nhất là sau khi Liverpool chi hàng trăm triệu euro để mang về những tân binh mà theo lời ông là “phù hợp với triết lý bóng đá của mình”. Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi: Isak mất hút, chưa có bàn thắng nào cho Liverpool; Wirtz mới chỉ có 2 pha kiến tạo. Ngoài ra, Mohamed Salah gần như không để lại dấu ấn sau 9 vòng đấu vừa qua.
Nhìn chung, khủng hoảng ở Anfield đang lan rộng. Một chiến thắng ở vòng 10 sẽ mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, giúp Liverpool lấy lại niềm tin. Nếu giành 3 điểm trước Aston Villa rạng sáng mai, The Kop có thể tự tin trở lại.
Nói thì dễ, nhưng Aston Villa không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Trái ngược với Liverpool, từ khởi đầu mùa giải với những trận hòa và thua, chìm sâu cuối bảng, đội chủ sân Villa Park hiện đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, bằng điểm với Liverpool trên bảng xếp hạng.
Lối chơi phòng ngự phản công của Aston Villa đang phát huy hiệu quả rõ rệt, bằng chứng là chiến thắng ấn tượng 1-0 trước Man City - đối thủ gần như áp đảo hoàn toàn thế trận, nhưng Aston Villa vẫn biết cách khai thác khoảng trống. Trước đó, Aston Villa giành chiến thắng 2-1 trước Tottenham, 2-1 trước Burnley và 3-1 trước Fulham. Ở đấu trường Europa League, Aston Villa tạm thời an toàn ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.
Với phong độ cao hiện tại, Aston Villa hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng tiếp theo ở vòng 10 này khi đối thủ là Liverpool – đội bóng đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, Liverpool vẫn áp đảo về các chỉ số thống kê. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất ở mọi đấu trường, Aston Villa chưa từng thắng Liverpool (2 hòa, 3 thua). Trận đấu gần nhất trên sân Anfield, Liverpool giành chiến thắng với tỷ số 2-0.
Về lực lượng, Liverpool chưa chắc có sự phục vụ của Alexander Isak, Jeremy Frimpong, Curtis Jones và Ryan Gravenberch – những cầu thủ có thể chỉ được sử dụng trong phương án thay người. Bên phía Aston Villa vắng duy nhất tiền vệ Harvey Elliott khi anh không thể ra sân để đối đầu với đội bóng chủ quản Liverpool.
Trận đấu giữa Liverpool và Aston Villa sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 2-11.