Liverpool – Arsenal: Cân tài cân sức

Liverpool đang có khởi đầu thuận lợi, toàn thắng cả hai lượt trận vừa qua, đoàn quân của HLV Arne Slot đang thi đấu với tinh thần rất cao. Ở trận đấu gặp Newcastle, dù bị đối thủ gỡ hòa 2-2 nhưng sự thay đổi người chiến thuật của HLV Arne Slot đã mang lại kết quả, tiền đạo trẻ 17 tuổi Ngumoha vào sân ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 90+10 cho Liverpool.

Ở kỳ chuyển nhượng này, The Kop mang về rất nhiều cái tên chất lượng, tạo nên mảnh ghép ăn ý để vận hành Liverpool trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Trong đó tân binh Ekitike vẫn đều đặn nổ súng trên hàng công.