Litva triệu tập nhà ngoại giao Nga sau cáo buộc xâm phạm không phận

Theo tuyên bố ngắn gọn từ quân đội Litva – quốc gia thành viên NATO, một tiêm kích Sukhoi Su-30 và một máy bay tiếp dầu IL-78 xuất phát từ vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga đã xâm nhập không phận Litva trong khoảng 18 giây trước khi rời đi. Giới chức quân sự cho rằng đây có thể là một phần của bài huấn luyện tiếp nhiên liệu trên không.

Chiều cùng ngày, Bộ Ngoại giao Litva cho biết đã triệu tập đại biện lâm thời Nga tại Vilnius và đưa ra “lời phản đối mạnh mẽ”, yêu cầu Moscow “giải thích ngay lập tức” nguyên nhân vụ việc, đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn tái diễn trong tương lai.

Các máy bay chiến đấu Eurofighter của NATO đã được điều động sau khi hai máy bay xâm phạm không phận Litva. Ảnh: Simon Maycock/Alamy

Bộ Quốc phòng Nga lập tức lên tiếng phủ nhận. Trên Telegram, cơ quan này khẳng định: “Các chuyến bay được thực hiện hoàn toàn trong khuôn khổ quy định về sử dụng không phận Nga. Máy bay không hề chệch khỏi lộ trình và không xâm phạm biên giới của bất kỳ quốc gia nào".

Ngay sau khi radar phát hiện tín hiệu lạ, hai tiêm kích Typhoon Eurofighter của Không quân Tây Ban Nha, thuộc lực lượng tuần tra không phận Baltic của NATO, đã được lệnh xuất kích khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn vùng trời Litva.

Sự việc này một lần nữa cho thấy tình trạng mong manh trên bầu trời vùng Baltic, nơi ba quốc gia Litva, Latvia và Estonia – đều là thành viên NATO và những đồng minh kiên định của Ukraine, thường xuyên cáo buộc Nga xâm phạm không phận hoặc đưa UAV áp sát lãnh thổ.

Chỉ trong tháng 9/2025, 3 tiêm kích MiG-31 của Nga bị cáo buộc bay vào không phận Estonia trên Vịnh Phần Lan trong 12 phút. Nga khi đó cũng phủ nhận, cho rằng Tallinn không có bằng chứng xác thực và đang cố tình làm gia tăng căng thẳng Đông – Tây. Vụ việc buộc Estonia yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn, đồng thời kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, cho phép các thành viên tham vấn khi một nước cảm thấy bị đe dọa.

Trước đó, hơn 20 máy bay không người lái được cho là của Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan, buộc các chiến đấu cơ NATO phải bắn hạ.

Đầu tuần này, Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu của Mỹ nhận định phản ứng kiên quyết của liên minh đối với các vụ xâm phạm ở Ba Lan và Estonia đã phần nào kiềm chế Moscow, song cảnh báo rằng Nga vẫn sẽ tiếp tục thử thách giới hạn của NATO trong thời gian tới.