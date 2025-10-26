Litva tạm thời đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới với Belarus

Thu Hà/VOV-Moscow| 26/10/2025 09:46

Các phương tiện truyền thông ngày 25/10 đưa tin, Litva đã tạm thời đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới với Belarus cho đến 2 giờ sáng ngày 26/10, sau khi các vật thể bay chứa khí He-li bay vào không phận nước này.

Theo đó, Litva đã đóng cả hai trạm kiểm soát trên biên giới với Belarus sau khi các vật thể bay chứa khí He-li xâm nhập lãnh thổ quốc gia vùng Baltic này.

Chính quyền Litva đã xác nhận việc đóng cửa Sân bay Quốc tế ở thủ đô Vilnius do xuất hiện vật thể bay không xác định trên bầu trời. Thông tin này được Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia đưa tin.

litva tam thoi dong cua cac tram kiem soat bien gioi voi belarus hinh anh 1
Hàng rào thép gai trên biên giới Belarus-Litva gần một trạm kiểm soát – (Ảnh: Sputnik) 

Theo tuyên bố từ phía Litva, những vật thể bay này thường được những kẻ buôn lậu sử dụng để buôn lậu thuốc lá từ nước láng giềng Belarus.

Hoạt động tại sân bay đã bị tạm dừng vào khoảng 9h30 tối 25/10. Trung tâm quản lý khủng hoảng dự kiến ​​các chuyến bay đến và đi sẽ được nối lại vào 2 giờ sáng 26/10. Như vậy, hoạt động của sân bay Quốc tế ở thủ đô Vilnius đã bị gián đoạn vào buổi tối thứ hai liên tiếp và là lần thứ ba trong tuần này.

Theo lệnh của chính quyền, hai trạm kiểm soát đường bộ cũng đã bị đóng cửa. 

