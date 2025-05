Lisa, Rosé và những sao Hàn có sự nghiệp solo thành công

Lisa (Blackpink)

Lisa của nhóm Blackpink là một trong những ngôi sao K-pop có sự nghiệp solo thành công. Cô sở hữu các đĩa đơn phá kỷ lục, các buổi biểu diễn cháy vé, tham gia diễn xuất và các hợp đồng thương hiệu xa xỉ.

Mỹ nhân Thái Lan đã giành được 8 kỷ lục Guinness thế giới, đánh dấu con số cao nhất mà một nghệ sĩ solo châu Á từng đạt được, bỏ xa người giữ vị trí thứ hai là Psy, người nắm giữ 5 kỷ lục.

Nữ ca sĩ kiêm rapper được tạp chí Rolling Stone coi là một trong những ngôi sao lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Theo Celebrity Net Worth, Lisa cũng là thành viên giàu thứ hai của Blackpink với giá trị tài sản ròng lên đến 25 triệu USD.

Lisa xuất hiện trong một buổi thử giọng của YG Entertainment hồi 14 tuổi. Năm 2011, Lisa chuyển đến Hàn Quốc bắt đầu quá trình đào tạo với tư cách thực tập sinh trong 5 năm.

Từ 2016, cô hoạt động với vai trò thành viên Blackpink. Năm 2024, người đẹp mở công ty riêng và tăng cường hoạt động cá nhân. Cuối tháng 2/2025, cô ra mắt album solo đầu tay Alter Ego. Lisa hiện quảng bá cho một số thương hiệu thuộc Tập đoàn LVMH của gia đình bạn trai - doanh nhân Frederic Arnault.

Rosé (Blackpink)

Rosé, thành viên nhóm nhạc nữ Blackpink của Hàn Quốc ra mắt vào năm 2016, là một trong những nghệ sĩ tài năng nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Australia, Rosé sở hữu một sự nghiệp ấn tượng với nhiều bài hát hit, những buổi biểu diễn cháy vé, các video ca nhạc phá kỷ lục và những hợp đồng đắt đỏ.

Với nhiều kỷ lục thế giới và thành tích đáng nể, Rosé đã thành công trong việc tạo dấu ấn trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Các bài hát nổi bật trong sự nghiệp âm nhạc của cô bao gồm những bản hit như "APT.", "Hard to Love", "Yeah Yeah Yeah", "On the Ground" và "Gone".

Đĩa đơn chính của Rosé từ R, "On the Ground", đã ra mắt ở vị trí số 1 trên cả hai bảng xếp hạng Billboard Global 200 và Global Excl. U.S. Theo Kỷ lục Thế giới Guinness, đĩa đơn này đã giúp cô trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu các bảng xếp hạng này với tư cách một ca sĩ solo.

Theo Celebrity Net Worth, Rosé là thành viên có khối tài sản lớn nhất trong nhóm Blackpink tính đến năm 2025.

Jungkook

Jungkook - thành viên nhóm BTS là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên có nhiều bài hát vượt qua 1 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify. Anh cũng đạt thành tích nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên có đĩa đơn vượt qua 800 triệu lượt phát trực tuyến nhanh nhất.

Thành công của Jungkook được tạo nên từ các bản hit solo đình đám của anh như "SEVEN" đã trở thành bài hát nhanh nhất trên Spotify vượt qua 1 tỷ lượt phát trực tuyến, vượt qua "Flowers" của Miley Cyrus. Bài hát có hơn 500 triệu lượt xem trên YouTube. Jungkook đã trở thành ca sĩ châu Á đầu tiên thống trị bảng xếp hạng toàn cầu các bài hát hàng đầu hàng tuần của nền tảng phát trực tuyến Spotify trong 6 tuần liên tiếp.

Tính đến năm 2024, tài sản của anh là 35 triệu USD, giúp anh trở thành thành viên giàu thứ hai của BTS, sau ca sĩ V.

Jungkook là thành viên trẻ tuổi nhất BTS và là giọng ca chính của nhóm nhạc. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, nhưng Jungkook luôn nỗ lực để khẳng định vị trí của mình. Nam thần tượng đóng vai trò quan trọng trong nhóm như nhảy chính, hát chính, rap phụ.

Tháng 12/2023, Jungkook lên đường nhập ngũ theo quy định. Vào tháng 2/2024, Jungkook vinh dự giành giải ở People’s Choice Awards 2024 - một lễ trao giải văn hóa đại chúng của Mỹ.

G-Dragon

G-Dragon (tên thật Kwon Ji Yong) là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử Kpop. Hoạt động âm nhạc từ năm 6 tuổi, đến nay G-Dragon sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Theo trang Celebrity Networth, giá trị tài sản ròng của G-Dragon ước tính khoảng 30 triệu USD.

Được mệnh danh là "ông hoàng K-pop", G-dragon sở hữu những album thành công và hợp đồng quảng cáo thương hiệu cao cấp. Trong suốt sự nghiệp solo của mình, G-Dragon đã lọt vào Billboard 200 ba lần, một thành tích ấn tượng trong thời kỳ mà nhạc K-pop vẫn chưa thống trị làng nhạc.

G-Dragon đứng sau nhiều bản hit đình đám, góp phần đưa BIGBANG lên đỉnh cao. Giá trị từ hoạt động sáng tác của G-Dragon rất lớn. Theo AllKpop, G-Dragon thu về khoản tiền bản quyền âm nhạc tới 1,17 triệu USD mỗi năm.

Không chỉ là “tượng đài âm nhạc”, G-Dragon còn được mệnh danh là “biểu tượng thời trang” của Kpop. Với phong cách độc đáo, ấn tượng, không phân biệt giới tính, thủ lĩnh Big Bang luôn là người dẫn đầu xu hướng.