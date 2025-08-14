Lisa khiến fan 'cháy ví' với loạt giày gây sốt trong tour diễn Deadline

Trong tour diễn Deadline vòng quanh thế giới của nhóm Blackpink, Lisa nhiều lần xuất hiện cùng loạt sneaker đình đám được phối với trang phục ăn ý tạo nên vẻ ngoài cá tính, cool ngầu.

Ngay lập tức, các mẫu giày này nhanh chóng được săn lùng và ''cháy hàng'' trên toàn cầu, cho thấy sức hút của Lisa khi diện món đồ nào là ''sold out'' món đó. Dưới đây là những mẫu giày được Lisa lăng xê tại sân khấu các tour diễn Deadline.

Nike LD-1000 – Vẻ đẹp retro khó cưỡng (giá 2,6 triệu đồng): Lisa đặc biệt yêu thích mẫu Nike LD-1000, thậm chí mua hẳn hai phiên bản với sắc màu vàng tươi và trắng. Ra mắt lần đầu vào năm 1977, LD-1000 sở hữu thiết kế gót loe độc đáo nhằm hỗ trợ vận động viên chạy đường dài, thuận tiện cho việc đi lại trong thời gian lâu. Chất liệu kết hợp giữa da lộn và vải lưới thoáng khí, cùng đế waffle cổ điển tạo cảm giác vừa cổ điển vừa thể thao. Trên sân khấu, Lisa mix mẫu giày này cùng trang phục biểu diễn năng động, tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng vừa tinh tế.

Nike Field General – Ngọt ngào pha cá tính (giá 2,6 triệu đồng): Trong một số đêm diễn, Lisa lựa chọn Nike Field General phối màu hồng pastel và xanh navy. Đây là mẫu giày lấy cảm hứng từ bóng bầu dục Mỹ, kết hợp chất liệu da tổng hợp, vải bền và đế waffle dày dặn. Với outfit gồm quần short da đen và crop-top cá tính, đôi giày này trở thành điểm nhấn hoàn hảo, vừa tăng độ “cool” vừa giữ nét ngọt ngào, đúng chất Lisa.

Với thiết kế tương tự, Lisa cũng sắm thêm đôi Field General màu trắng mang tinh thần trẻ trung, hiện đại. Cô nàng phối cùng quần da ống rộng và áo croptop khi trình diễn trên sân khấu.

Nike Total 90 III (giá 2,7 triệu đồng): Mẫu giày này vốn là biểu tượng của giới bóng đá những năm 2000, nay trở lại với phiên bản màu hồng baby, đế caramel cực bắt mắt. Đôi giày giữ nguyên logo ''90'' nổi bật ở giữa thân giày, tái hiện trọn vẹn tinh thần cổ điển. Tại đêm diễn ở Toronto, Lisa diện thiết kế này cùng outfit hồng-trắng, tạo nên phong cách ngọt ngào và sành điệu khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.