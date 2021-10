Lisa kết hợp DJ Snake: Em út BLACKPINK hát được bao nhiêu giây?

Theo giờ Việt Nam, phải đến 11 giờ ngày 22/10, người hâm mộ mới có thể thưởng thức màn kết hợp cực đỉnh của DJ Snake, Lisa (BLACKPINK), Ozuna và Megan Thee Stallion thông qua ca khúc SG. Tuy nhiên, phần nhạc số của ca khúc đã được phát hành vào lúc 0 giờ (theo giờ Việt Nam) trên các nền tảng.

Your browser does not support the video tag.

Ca khúc SG của DJ Snake, Lisa (BLACKPINK), Ozuna và Megan Thee Stallion chính thức phát hành (nghe toàn bộ ca khúc trên các nền tảng nhạc số)