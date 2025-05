Lisa BlackPink vào danh sách mặc xấu nhất Met Gala 2025

Quy định trang phục Met Gala 2025 là Tailored for you - cách chơi chữ ám chỉ trang phục may đo mang đậm dấu ấn cá nhân. Các khách mời được khuyến khích khai thác các phom dáng menswear theo cách riêng, từ bộ zoot suit từng nổi tiếng cùng giới nghệ sĩ jazz thập niên 1940 cho đến những thiết kế màu sắc táo bạo. Tuy nhiên, không phải ai cũng ghi điểm trên thảm đỏ. Nhiều bộ cánh bị đánh giá là kém ấn tượng nhất trong đêm thời trang lớn nhất hành tinh.

Ảnh: Getty. Hà Trang