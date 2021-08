Lisa BLACKPINK tung poster nhưng bộ 'vuốt' lồng lộn giật spotlight

Bị hớp hồn bởi bộ móng lóng lánh của Lisa, thế nhưng fan vẫn không quên "than trời" vì tên bài hát. Đúng là nữ idol từng viết dòng chữ "What’s My Name?" (tên tôi là gì) khi đăng ảnh trong studio, thế nhưng ai nấy tưởng LALISA chỉ là tên single album của cô thôi, ai ngờ nó lại được dùng luôn làm tựa đề ca khúc chủ đề.

Do đó, một số người tỏ ra thất vọng vì YG đặt tên bài hát thiếu sáng tạo, đi vào lối mòn ngắn gọn. Tuy nhiên cũng có người thích thú với ý tưởng này, bởi tên bài hát và album giống nhau như muốn thể hiện rằng màn solo này sẽ đậm chất Lisa, nói lên con người và tạo nên thương hiệu của chính cô.