Lisa BLACKPINK hóa thân thành thiên nga đen khoe visual ma mị

Hàn Quốc vừa bước sang 0h ngày 3/9 là YG đã nhanh tay phát hành VISUAL TEASER #3 - đoạn phim thứ 3 nhằm giới thiệu màn solo debut của Lisa. Tiếng nước chảy và nhịp tim trong đoạn video dài 24 giây mang lại cảm giác bí ẩn, khiến người xem tò mò về concept mà em út BLACKPINK sắp trình làng.

Video VISUAL TEASER #3 giới thiệu màn debut solo của Lisa

Trong video, Lisa để chân trần, đu dây xích lơ lửng trên mặt nước. Mái tóc đen dài cộng với outfit cùng màu càng tăng thêm nét ma mị trong nhan sắc hút hồn của nữ idol, nhìn cô chẳng khác gì nàng thiên nga đen quyến rũ. Đây cũng là tạo hình từng xuất hiện trong bức ảnh thông báo buổi livestream đếm ngược mà YG tiết lộ vào đêm 2/9.