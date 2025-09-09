Link xem trực tiếp sự kiện Apple ra mắt iPhone 17 ngày 10/9

Sự kiện diễn ra lúc 0h00 ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Khán giả có thể bấm vào “Thông báo cho tôi” để Apple gửi lời nhắc nhở trước khi chương trình diễn ra.

Đây là dịp giới công nghệ toàn cầu dõi theo để biết những sản phẩm nào sẽ được Apple công bố, cũng như các thông tin bên lề quan trọng khác, trong đó quan trọng nhất là ra mắt iPhone 17.

Apple ra mắt iPhone 17 vào rạng sáng ngày 10/9 (giờ Việt Nam).

Để xem trực tiếp sự kiện, ngoài kênh YouTube của Apple, người dùng có thể sử dụng các cách dưới đây:

Website sự kiện của Apple

Bạn cũng có tùy chọn xem trang web dành riêng cho các sự kiện của Apple tại https://www.apple.com/vn/apple-events/

Khi truy cập, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng của sự kiện Awe Dropping với logo “táo cắn dở” ở trạng thái chuyển động màu sắc không ngừng. Ý nghĩa của điều này sẽ được tiết lộ trong chương trình.