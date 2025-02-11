Lính Mũ nồi xanh Việt Nam nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu tại Nam Sudan

Hoạt động huấn luyện, nâng cao sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Mũ nồi xanh Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Phái bộ Liên Hợp Quốc (UNMISS) đang giảm dần sự hiện diện tại Nam Sudan, đặc biệt là lực lượng bộ binh và cảnh sát. Tình hình chính trị, quân sự khu vực tiềm ẩn nhiều bất ổn, đặt ra thách thức lớn cho các đơn vị gìn giữ hòa bình đồn trú.

Lính Mũ nồi xanh Việt Nam nâng cao sẵn sàng chiến đấu tại Nam Sudan

Huấn luyện "sát thực tế nơi tuyến đầu"

Song song với nhiệm vụ chuyên môn y tế, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) đã được quán triệt và thực hành các nội dung huấn luyện, diễn tập nâng cao, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đơn vị trước những tình huống an ninh phức tạp. Các nội dung huấn luyện được xây dựng sát với thực tiễn địa bàn, mang tính đối kháng cao.

Trong đó, nổi bật là nội dung xử lý tình huống đám đông gây rối, diễn tập phương án ứng phó khi cổng đơn vị bị nhiều người tụ tập gây rối, đòi lương thực hoặc xin nhu yếu phẩm.

Tổ chức các tình huống đối phó với việc đối tượng lợi dụng đêm tối cắt rào lẻn vào doanh trại trộm cắp tài sản

Đối với nội dung này, đòi hỏi cán bộ, nhân viên giữ vững nguyên tắc bảo vệ an toàn đơn vị, đồng thời tuân thủ nghiêm Quy tắc sử dụng vũ lực (ROE) của Liên Hợp Quốc và thể hiện tinh thần nhân đạo của "người lính Mũ nồi xanh".

Nội dung tiếp theo là chống xâm nhập ban đêm, tổ chức các tình huống đối phó với việc đối tượng lợi dụng đêm tối cắt rào lẻn vào doanh trại trộm cắp tài sản. Qua đó, rèn luyện khả năng hiệp đồng, phản ứng nhanh, kịp thời giữa các tổ đội bảo vệ và lực lượng an ninh của Phái bộ.

BVDC 2.7 diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Giúp cán bộ, nhân viên nâng cao nhận thức, nắm vững diễn biến an ninh tại Phân khu Unity/Phái bộ UNMISS (khu vực BVDC 2.7 đóng quân); hiệp đồng tác chiến, rèn luyện khả năng hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan và đơn vị bạn của Liên Hợp Quốc tại Phân khu và quán triệt pháp luật, nắm chắc và áp dụng đúng đắn Quy tắc sử dụng vũ lực (ROE) của Liên Hợp Quốc.

BVDC 2.7 thực hành các nội dung huấn luyện, diễn tập nâng cao, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đơn vị trước những tình huống an ninh phức tạp

Chủ động gia cố, củng cố phòng thủ

Cùng với huấn luyện, BVDC 2.7 đã huy động lực lượng, phương tiện gia cố các vị trí phòng thủ trọng yếu, đặc biệt là những đoạn hàng rào mỏng, yếu có nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng xâm nhập. Việc này thể hiện tinh thần chủ động, tự lực và trách nhiệm cao trong bảo đảm an toàn cho 63 cán bộ, nhân viên, bệnh nhân cùng toàn bộ trang thiết bị y tế.

Khu vực BVDC 2.7 đóng quân

Thượng tá Nguyễn Duy Quảng, Phó Giám đốc quân sự BVDC 2.7 nhấn mạnh: "Trong điều kiện Liên Hợp Quốc đang giảm sự hiện diện, việc huấn luyện nâng cao sẵn sàng chiến đấu và gia cố phòng thủ là mệnh lệnh chiến đấu thường xuyên. BVDC 2.7 luôn chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an toàn tuyệt đối, qua đó khẳng định bản lĩnh và năng lực của Bộ đội Cụ Hồ trên đấu trường gìn giữ hòa bình quốc tế".