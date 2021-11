Linh dương nhanh trí giả chết, thoát nạn trong tình huống kịch tính

Your browser does not support the audio element.

Bị ngoạm cổ, linh dương nhanh trí giả chết, làm bẽ mặt báo săn

Đoạn video kịch tính ghi lại cuộc đi săn của gia đình báo săn (báo gê-pa), khi báo mẹ dẫn bầy con đi kiếm ăn. Bằng cách theo dõi kỹ năng của báo mẹ, những con báo con sẽ có thêm kinh nghiệm, và trở thành những thợ săn thực thụ.

Sau khi xác định con mồi, báo mẹ ra tín hiệu cho bầy con tập trung quan sát và lặng lẽ áp sát mục tiêu. Với tốc độ vượt trội, báo mẹ nhanh chóng bứt tốc, rồi tóm gọn linh dương dù con vật vẫn ra sức chống cự.