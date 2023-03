Linh dương đầu bò mẹ liều lĩnh húc tung báo hoa mai để cứu con

Dù sở hữu kích thước, cân nặng và sức mạnh vượt trội so với báo hoa mai, linh dương đầu bò vẫn là một trong những mục tiêu săn mồi yêu thích của báo hoa mai.

Linh dương đầu bò là loài có bản năng bầy đàn rất cao, trong đó những con non sẽ được mẹ và những con trưởng thành trong đàn bảo vệ. Linh dương đầu bò non sẽ sống với mẹ đến từ khoảng 8 tháng đến một năm, trước khi tách riêng ra để gia nhập đàn mới hoặc tiếp tục sống chung đàn, nhưng không cần linh dương mẹ che chở như trước.

Báo hoa mai thường nhắm đến những con linh dương đầu bò non để tấn công, nhằm đề phòng trường hợp bị thương khi tấn công những con linh dương trưởng thành. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, báo hoa mai cũng sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để tấn công những cá thể linh dương đầu bò trưởng thành, bởi lẽ thành quả thu được sẽ là một bữa ăn dồi dào hơn rất nhiều so với con non.

Không sở hữu tốc độ nhanh như loài báo săn, báo hoa mai vẫn là một loài săn mồi nguy hiểm và đáng sợ nhờ vào khả năng rình rập âm thầm để tiếp cận con mồi. Thức ăn của báo hoa mai châu Phi có thể bao gồm các loài gặm nhấm, linh dương, hươu, các loài chim, các loài linh trưởng…

Nhờ vào khả năng rình rập và săn mồi tài tình của mình, báo hoa mai được đánh giá là loài động vật họ mèo sinh tồn thành công nhất trong thế giới tự nhiên.

Theo CTW/ITN