Liệu pháp dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư thực quản

Việc xây dựng liệu pháp dinh dưỡng phụ thuộc vào tình trạng dinh dưỡng và trạng thái chuyển hóa của từng bệnh nhân cụ thể. Tuy nhiên mục tiêu chính là bệnh nhân giữ được khối lượng cơ, đảm bảo hệ miễn dịch khỏe mạnh và chức năng các cơ quan trong trạng thái tốt.

Liệu pháp dinh dưỡng bao gồm nhiều bước.

Bước 1: Sàng lọc đánh giá nguy cơ dinh dưỡng của bệnh nhân

Việc đánh giá nguy cơ dinh dưỡng của bệnh nhân là bước đầu tiên. Việc thực hiện diễn ra hàng tuần hoặc mỗi 1-3 tháng bằng các tiêu chí:

Tình trạng sụt cân: Hỏi cân nặng trước đó và thời gian cân gần đây nhất và tính % sụt cân.

Ghi nhận tình trạng ăn uống: Hoàn toàn không ăn gì; ăn bằng 25%, 50%, 75% so với thường ngày; Chỉ ăn cháo, súp, nước với năng lượng thấp.

Đo cân nặng để xác định chỉ số khối cơ thể (BMI).

Bệnh nặng kèm theo: bệnh mạn tính hay bệnh nặng, hay bệnh cần săn sóc đặc biệt.