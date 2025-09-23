Liệu NewJeans có thể giành lại vị thế của mình trong thị trường K-pop đang thay đổi?

NewJeans ra mắt vào năm 2022 với đĩa đơn đầu tiên của họ, “Attention”, và nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa, âm nhạc, đưa họ lên hàng ngũ ngôi sao tại K-pop.

Những bản hit tiếp theo bao gồm: “Hype Boy”, “Ditto”, “OMG”, “Super Shy”, “ETA” và “How Sweet” đã củng cố danh tiếng của họ không chỉ là nhóm nhạc nữ dẫn đầu trong thế hệ thứ tư của K-pop mà còn là một trong những nhóm nhạc hàng đầu của K-pop nói chung.

Các thành viên của NewJeans là Danielle, bên trái, và Minji vào Tòa án quận trung tâm Seoul ở phía nam Seoul vào ngày 14/8 để tham dự phiên điều trần đầu tiên về tranh chấp hợp đồng của họ với công ty quản lý Ador. (Ảnh: Yonhap)

Bước ngoặt bất ngờ đến vào tháng 4/2024 khi mâu thuẫn giữa cựu CEO của Ador, Min Hee Jin, và công ty mẹ HYBE nổ ra. Khởi đầu là một cuộc tranh chấp quản lý, vụ việc nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến pháp lý kéo dài.

NewJeans, thường được gọi là “con gái của Min”, đã đứng về phía Min Hee Jin và tuyên bố họ sẽ chấm dứt hợp đồng độc quyền với Ador. Bất chấp nhiều lần đề nghị dàn xếp, nhóm đã từ chối ý định quay trở lại, lập các tài khoản mạng xã hội mới và thậm chí còn công bố tên mới tạm thời, NJZ, với kế hoạch trở lại.

Nhưng những kế hoạch đó đã bị hủy bỏ khi tòa án ở Seoul vào tháng 3/2025 đã chấp thuận yêu cầu của Ador về lệnh cấm nhóm ký kết các hợp đồng quảng cáo và tham gia vào các hoạt động liên quan đến âm nhạc bên ngoài Ador.

Danielle của NewJeans vào Tòa án Trung tâm Quận Seoul để tham dự phiên điều trần tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý Ador ngày 14/8. (Ảnh: Yonhap)

Cũng từ đây, năm thành viên của NewJeans vướng vào bê bối tòa án với cáo buộc phân biệt đối xử của Ador khi các thẩm phán đã phán quyết rằng, Ador đã hoàn thành hầu hết các nghĩa vụ theo hợp đồng với NewJeans. Phán quyết này khiến nhóm không thể tiếp tục hoạt động độc lập. Hai đơn kháng cáo của NewJeans sau đó đều bị tòa án bác bỏ.

NewJeans đã phản ứng bằng cách từ chối trở lại Ador và tuyên bố tạm dừng hoạt động vô thời hạn. Kể từ đó, lịch trình của họ chỉ giới hạn ở một vài cam kết đã có từ trước, không có sản phẩm mới hay sự xuất hiện lớn nào. Ngay cả lễ kỷ niệm ba năm thành lập nhóm cũng trôi qua trong lặng lẽ.

Câu hỏi cấp bách hiện nay không còn là “liệu NewJeans có quay trở lại hay không?”, mà là “liệu họ có thể giành lại vị thế thống trị trước đây của mình trong thị trường K-pop đang thay đổi nhanh chóng hay không?”.

Minji của NewJeans ra tòa vì tranh chấp hợp đồng với Ador vào ngày 14/8. (Ảnh: Yonhap)

Trong thời gian vắng mặt của họ, các nhóm nhạc thế hệ thứ tư khác cảu K-pop đã vươn lên vị thế hàng đầu ở Hà Quốc và cả trên thế giới. Cùng với đó, các nghệ sĩ mới hơn thuộc thế hệ thứ năm của K-pop cũng đang nhanh chóng mở rộng sự hiện diện của mình.

Lòng trung thành của người hâm mộ cũng bị chia rẽ, một số người thất vọng với phán quyết của tòa án và những người khác chuyển sự ủng hộ sang các nhóm tích cực.

Mặc dù NewJeans vẫn duy trì được lượng người hâm mộ quốc tế cuồng nhiệt, nhưng cuộc chiến pháp lý càng kéo dài thì việc duy trì mức độ ảnh hưởng tương tự có thể sẽ càng khó khăn.

Các nhà quan sát trong ngành cho rằng, vụ bê bối hợp đồng với Ador có thể khiến tương lai của nhóm trở nên bấp bênh và đà phát triển từng vững chắc của họ bị đình trệ.