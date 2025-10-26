Clip

Liên tiếp phát hiện răng người trong đồ ăn tại Trung Quốc

26/10/2025 15:23
Liên tiếp các vụ răng người được phát hiện trong nhiều thực phẩm như bánh, dimsum, xúc xích..., làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm ở Trung Quốc.

Theo South China Morning Post | Ảnh: Weibo, Baidu

