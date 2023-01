Liên tiếp phát hiện hàng tấn nội tạng động vật bẩn trên đường đi tiêu thụ

Tại Hà Tĩnh, hồi đầu tháng 1, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện gần 1 tấn nội tạng động vật đã chuyển màu, mùi hôi thối (chủ yếu là lòng, dạ dày bò) đang trên đường vận chuyển vào Nam tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm của số nội tạng trên.

Từ các vụ việc trên, có thể thấy, dịp cuối năm, lợi dụng nhu cầu của người dân đối với mặt hàng thực phẩm, vì lợi nhuận một số đối tượng gian thương đã đưa ra thị trường để tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa. Vì vậy, người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Pháp luật hiện hành đã có đầy đủ chế tài đối với tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm "bẩn". Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định rõ hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể bị xử phạt hành chính đến 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP còn có các hình thức xử phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 1 đến 6 tháng, đình chỉ hoạt động có thời hạn... Nếu vi phạm nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 317, Bộ luật Hình sự.