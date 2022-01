Liên tiếp các vụ cướp manh động - Hệ lụy hậu Covid-19

Theo thống kê của Công an Hà Nội trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ 30/12/2021 đến 13/01/2022, toàn thành phố phát hiện 201 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tăng 41,5% so với thời gian liền kề trước đó. Hầu hết các loại tội danh đều tăng. Cụ thể, cướp tài sản: tăng 200%, cướp giật tài sản: tăng 60%.

Đối tượng Vũ Hoàng Huân dùng dao chặt thịt chém tài xế taxi để cướp tài sản (Ảnh: CTV).

Đặc biệt, trong những ngày đầu năm 2022, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 5 vụ cướp tài sản với phương thức, thủ đoạn manh động, gây hoang mang dư luận. Các đối tượng sau khi gây án đều bỏ trốn đi tỉnh ngoài, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt.

Công an Hà Nội nhận định, các đối tượng phạm tội thường lợi dụng triệt để môi trường trên không gian mạng, thành lập các hội, nhóm kín trên mạng xã hội, kết bạn, cùng nhau thống nhất biện pháp, cách thức thực hiện hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng rà soát, nhắm đến những người kinh doanh online, chọn làm mục tiêu để phạm tội; theo dõi, tìm hiểu kỹ địa điểm kinh doanh, đợi thời cơ thuận lợi để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đối với những nạn nhân ở chung cư, nhà cao tầng, các đối tượng đi cầu thang bộ để tránh camera phát hiện, lưu giữ hình ảnh. Ngoài ra, các đối tượng thường lảng vảng tại khu vực, địa bàn, tìm nhà có sơ hở, vắng người để khống chế, cướp tài sản.