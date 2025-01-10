Liên quan vụ nữ sinh tử vong do tai nạn ở Vĩnh Long: Diễn tiến mới nhất từ Cơ quan điều tra VKSND Tối cao

Sáng 1-10, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã làm việc với luật sư và gia đình cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau buổi làm việc, luật sư và đại diện gia đình cho biết Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm.

Theo đó Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).