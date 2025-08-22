Liên quan đến ổ tín dụng đen của 'má Hạnh', giám đốc chi nhánh ngân hàng bị bắt

Như đã thông tin, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM bắt giữ “má Hạnh” và con trai, là Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cùng 3 đối tượng khác.

Mẹ con “má Hạnh” bị cáo buộc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi. Từ năm 2024 đến nay, nhóm này cho vay với số tiền từ 5 triệu đến 200 triệu đồng, theo phương thức “tiền góp, tiền đứng”, lãi suất từ 180% đến 360%/năm.

Các đối tượng núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ để tổ chức thu tiền của người vay.

“Má Hạnh” từng có tiền án về môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, “má Hạnh” cùng con trai đã lôi kéo nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia vào việc cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ.