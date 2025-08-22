Liên quan đến ổ tín dụng đen của 'má Hạnh', giám đốc chi nhánh ngân hàng bị bắt

Đàm Đệ | 22/08/2025 11:04

Mở rộng điều tra về đường dây tín dụng đen của người đàn bà mang biệt danh “m=á Hạnh”, Công an TPHCM đã bắt Giám đốc một chi nhánh ngân hàng.

Hôm nay (ngày 22/8) thông tin cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp Trần Hữu Cường (40 tuổi, ngụ đường Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, TPHCM) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác”. 

Được biết, Trần Hữu Cường hiện là Giám đóc ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank) chi nhánh Gò Vấp.

Đối tượng Trần Hữu Cường. Ảnh: CA

Đây là diễn biến mới liên quan đến tiến trình điều tra về đường dây tín dụng đen núp bóng quán sinh tố ở đường Điện Biện Phủ (quận Bình Thạnh cũ) của Lâm Thị Thu Em (tức “má Hạnh”, 54 tuổi) và con trai. Hiện công an chưa thông tin về hành vi của Giám đốc chi nhánh ngân hàng nói trên vì đang truy xét các đối tượng liên quan.

Như đã thông tin, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM bắt giữ “má Hạnh” và con trai, là Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cùng 3 đối tượng khác.

Lâm Thị Thu Em - tức "má Hạnh" và con trai Nguyễn Văn Đang. Ảnh: CA

Mẹ con “má Hạnh” bị cáo buộc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi. Từ năm 2024 đến nay, nhóm này cho vay với số tiền từ 5 triệu đến 200 triệu đồng, theo phương thức “tiền góp, tiền đứng”, lãi suất từ 180% đến 360%/năm. 

Các đối tượng núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ để tổ chức thu tiền của người vay. 

“Má Hạnh” từng có tiền án về môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, “má Hạnh” cùng con trai đã lôi kéo nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia vào việc cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ.

