Liên hợp quốc và Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt nghèo đói

Phát biểu tại Vatican, nhân ngày quốc tế xóa đói giảm nghèo, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu hành động khẩn cấp để chấm dứt nạn đói, bảo đảm quyền được sống có phẩm giá cho mọi người dân.

“Trong thời đại khoa học đã kéo dài tuổi thọ, công nghệ đã đưa các châu lục lại gần nhau hơn và kiến thức đã mở ra những chân trời chưa từng tưởng tượng trước đây, việc để hàng triệu người sống và chết trong cơn đói là một thất bại tập thể, một sự sa sút về đạo đức, một tội ác lịch sử”.

Đức Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Vatican Media

Cùng chung tiếng nói, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres trong thông điệp nhân ngày này khẳng định: “Nghèo đói không phải là thất bại cá nhân, mà là thất bại mang tính hệ thống, là sự phủ nhận phẩm giá và quyền con người”. Ông kêu gọi các quốc gia đẩy mạnh hành động, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận chăm sóc y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm bền vững và bảo trợ xã hội toàn diện.

"Ngày Quốc tế X﻿óa đói Giảm nghèo năm nay kêu gọi tất cả chúng ta chấm dứt sự ngược đãi về mặt xã hội đối với những người sống trong cảnh nghèo đói và tôn trọng lời hứa của các Mục tiêu Phát triển Bền vững nhằm xóa bỏ đói nghèo dưới mọi hình thức, ở mọi nơi. Điều đó đòi hỏi các chính sách không bỏ rơi ai: chăm sóc sức khỏe và nhà ở giá cả phải chăng; việc làm tử tế và mức lương công bằng; bảo trợ xã hội toàn dân; an ninh lương thực; giáo dục chất lượng; và tài chính hiệu quả cho các quốc gia và cộng đồng. Nhân Ngày Quốc tế Xóa đói Giảm nghèo này, chúng ta hãy cùng nhau loại bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử. Hãy sát cánh cùng những người sống trong cảnh nghèo đói và hành động đoàn kết để chấm dứt đói nghèo mãi mãi", Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh.

Năm nay, chủ đề của Ngày xóa đói giảm nghèo là “Chấm dứt sự ngược đãi về xã hội và thể chế - Đảm bảo sự tôn trọng và hỗ trợ hiệu quả cho các gia đình sống trong cảnh nghèo đói”. Với chủ đề này Liên hợp quốc muốn nhấn mạnh bước chuyển quan trọng – từ việc “giúp đỡ” sang “trao quyền”, để người nghèo có thể chủ động định hình tương lai của mình.

Theo Liên hợp quốc, ngoài thiếu thốn vật chất, người nghèo còn phải đối mặt với thái độ thiếu tôn trọng trong các cơ quan phúc lợi đến thủ tục hành chính phức tạp, khiến họ khó tiếp cận quyền lợi chính đáng. Đây chính là rào cản vô hình khiến người nghèo bị tách khỏi cộng đồng, làm xói mòn niềm tin xã hội.

Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2025 vẫn còn khoảng 808 triệu người, tương đương 1/10 dân số toàn cầu, sống trong cảnh nghèo cùng cực – với thu nhập dưới 2,15 đô la mỗi ngày. Khu vực châu Phi cận Sahara là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi gần một nửa dân số thế giới chưa được hưởng chế độ bảo trợ xã hội cơ bản.

Giữa bối cảnh thế giới chồng chất thách thức, từ biến đổi khí hậu, xung đột, giá lương thực tăng cao đến bất bình đẳng ngày càng sâu sắc thông điệp của Ngày Quốc tế Xóa nghèo 2025 vang lên như một lời nhắc nhở: Xóa nghèo không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là cam kết đạo đức và nhân văn của cộng đồng quốc tế đối với chính con người.