Liên Hợp Quốc và các nước Arab lên án cuộc tập kích của Israel vào Qatar

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết, Thái tử Mohammed bin Salman vừa tiến hành điện đàm với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Al Thani. Trong cuộc điện đàm, Thái tử Mohammed bin Salman cực lực lên án cuộc tập kích của Israel nhằm vào các thủ lĩnh của Phong trào Hamas ở thủ đô Doha, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Qatar, cấu thành hành vi tội ác và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Thái tử Saudi Arabia khẳng định, nước này sẵn sàng triển khai mọi năng lực có thể nhằm hỗ trợ Qatar và ủng hộ các biện pháp mà Qatar tiến hành để bảo vệ an ninh và duy trì chủ quyền.

Khói bốc lên từ cuộc tấn công của Israel nhằm vào ban lãnh đạo Hamas ở Qatar vào thứ Ba. Ảnh ITV.

Từ Abu Dhabi, Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed ra tuyên bố bày tỏ tình đoàn kết chặt chẽ với Qatar sau đòn không kích của Israel. Tại Amman, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi kịch liệt lên án cuộc tấn công của Israel vào Qatar, coi đó là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và sự đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của đất nước và người dân Qatar. Ông Safadi đồng thời cảnh báo hành vi gây hấn mở rộng của Israel đang dọa an ninh và sự ổn định của toàn khu vực.

Cũng trong ngày 9/9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã mạnh mẽ lên án việc Israel tấn công vào tổng hành dinh của lực lượng Hamas ở Doha. Phát biểu với báo giới tại New York, Mỹ, Tổng thư ký Guterres nêu rõ việc tấn công vào Qatar – quốc gia đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin - là không thể chấp nhận được. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đồng thời hối thúc tất cả các bên hành động một cách có trách nhiệm để đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Gaza.