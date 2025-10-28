Liên Hợp Quốc lên tiếng vụ nhân viên tại Yemen bị Houthis bắt

Ngày 27-10, ông Stephane Dujarric - người phát ngôn của tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) - xác nhận rằng một nhân viên của cơ quan này đã bị lực lượng Houthis bắt tại Yemen, nâng tổng số nhân viên của LHQ bị bắt trong những ngày gần đây lên 6 người, theo hãng tin Reuters.

Ông Dujarric cho biết vụ bắt giữ mới nhất diễn ra sau khi lực lượng an ninh Houthis xông vào một số văn phòng của LHQ tại thủ đô Sanaa hôm 26-10.