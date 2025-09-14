Liên Hợp Quốc lên án vụ thảm sát 40 người tại Haiti

14/09/2025

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hôm 13/9 lên án vụ tấn công của các băng nhóm vũ trang tại một làng chài phía bắc thủ đô Port-au-Prince của Haiti, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

Liên Hợp Quốc cho biết trong một tuyên bố, Tổng thư ký Antonio Guterres lo ngại về mức độ bạo lực đang làm rung chuyển Haiti và kêu gọi chính quyền Haiti đảm bảo rằng những kẻ thực hiện các hành vi vi phạm và lạm dụng nhân quyền này cũng như mọi hành vi khác phải bị đưa ra xét xử.

lien hop quoc len an vu tham sat 40 nguoi tai haiti hinh anh 1
Những chiếc xe ô-tô bị các băng nhóm tội phạm đốt cháy, trong bối cảnh bạo lực lan rộng ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông địa phương vụ việc xảy ra tối 11/9 tại làng Labodrie, cho thấy tình trạng bạo lực băng đảng đang lan rộng ra ngoài thủ đô của nước này.

Các nguồn tin cho hay, vụ tấn công diễn ra sau khi một thủ lĩnh băng nhóm có biệt danh Vladimir bị giết hại. Vladimir là thành viên liên minh Viv Ansanm – tổ chức đã bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố hồi tháng 5.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Viv Ansanm là một trong những tác nhân chính gây bất ổn và bạo lực tại Haiti, hiện đã kiểm soát phần lớn thủ đô Port-au-Prince và mở rộng ảnh hưởng ra các khu vực lân cận.

