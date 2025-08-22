Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố nạn đói ở Gaza

Khoảng 280.000 người trong số đó sống ở khu vực phía Bắc Gaza, bao gồm Thành phố Gaza, nơi mà IPC cho biết đang xảy ra nạn đói. Phần còn lại nằm ở Deir Al-Balah và Khan Younis, những khu vực thuộc trung tâm và phía Nam Gaza, mà IPC dự đoán sẽ xảy ra nạn đói vào cuối tháng tới.

Nạn đói ở Gaza. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Israel ngay lập tức đưa ra phản ứng, tuyên bố không có nạn đói ở Gaza, chỉ trích báo cáo của IPC “dựa trên những lời dối trá của Hamas được các tổ chức có lợi ích che giấu”.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, ông Tom Fletcher cho biết nạn đói hoàn toàn có thể ngăn ngừa được, đồng thời cho biết rất nhiều thực phẩm đang ở khu vực biên giới, không thể đến được vùng lãnh thổ Palestine, do sự cản trở có hệ thống của Israel.

Báo cáo của IPC cũng lưu ý, hệ thống thực phẩm địa phương đã sụp đổ, ước tính 98% đất trồng trọt ở Gaza bị hư hại, gia súc bị tàn phá và đánh bắt cá bị cấm. Thêm vào đó, hệ thống y tế đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi khả năng tiếp cận nước sạch và điều kiện vệ sinh đầy đủ đã bị suy giảm đáng kể.

Vào đầu tháng 3/2025, Israel đã cấm hoàn toàn nguồn cung cấp viện trợ vào Gaza, trước khi cho phép một lượng rất hạn chế vào vùng lãnh thổ này vào cuối tháng 5/2025, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu.