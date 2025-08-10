Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra tại TP.HCM

Chiều ngày 7-10, Đoàn Công tác Bộ VH-TT&DL do ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025.

Đoàn công tác của Bộ VH-TT&DL làm việc với TPHCM về Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24

Liên hoan phim Việt Nam trở lại TP. HCM sau 10 năm

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL khẳng định, việc TP.HCM đăng cai Liên hoan phim Việt Nam, Giải Bông Sen Vàng năm nay là một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành điện ảnh.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL phát biểu tại buổi làm việc.

Sau nhiều năm ( kể từ năm 2015), TP.HCM mới lại đảm nhiệm vai trò đăng cai một hoạt động lớn của Bộ và của ngành điện ảnh, do đó ông kỳ vọng kỳ liên hoan phim lần này sẽ được tổ chức quy mô, ấn tượng và có giá trị nhất trong chuỗi các kỳ liên hoan đã qua.