Liên hoan phim KinoFest 2025 và nỗi lòng người Việt xa xứ tại Đức

Liên hoan phim KinoFest 2025 diễn ra từ 30/10-2/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ) giới thiệu 10 phim đương đại nổi bật của điện ảnh Đức theo chủ đề “Tái tưởng tượng về gia đình.” Trong số này có 3 phim về người Việt thuộc thế hệ thứ hai định cư tại Đức.

Loạt phim này đều thuộc thể loại tài liệu, xoay quanh chủ đề đi tìm căn tính và nguồn gốc của người Việt xa xứ. Ba tác phẩm đã từng tham gia nhiều liên hoan phim nội địa lớn nhỏ, góp phần đa dạng hóa nền điện ảnh đương đại tại đất nước này.

Phim “Mọi thứ đều thuộc về mình.”

“Mọi thứ đều thuộc về mình” (Alles gehört zu dir, 2022, đạo diễn Mani Pham Bui) có thời lượng 13 phút. Tác phẩm theo chân Yen Nguyen - một người Đức gốc Việt trên hành trình trở về quê hương Neustrelitz và những trải lòng của cô về quá khứ đầy mặc cảm khi phải lớn lên giữa những người không cùng sắc tộc.

Trong những hồi tưởng, Yen Nguyen tâm sự về người cha 30 năm trước đã rời Việt Nam để định cư ở Đức như thế nào, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống ra sao, từ đó dần dần giúp cô hiểu và yêu hơn nguồn gốc của mình.

Phim chiếu lúc 19 giờ ngày 30/10, mở màn buổi chiếu khai mạc KinoFest 2025.

Phim “Chỉ có ban đêm chúng ta mới có thể buồn.”

“Chỉ có ban đêm chúng ta mới có thể buồn” (Erst nachts konnten wir traurig sein, 2021, Malanie Nguyễn) có thời lượng 8 phút.