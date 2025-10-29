Liên hoan phim KinoFest 2025 và nỗi lòng người Việt xa xứ tại Đức

Liên hoan phim KinoFest 2025 diễn ra từ 30/10-2/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ) giới thiệu 10 phim đương đại nổi bật của điện ảnh Đức theo chủ đề “Tái tưởng tượng về gia đình.” Trong số này có 3 phim về người Việt thuộc thế hệ thứ hai định cư tại Đức.
Loạt phim này đều thuộc thể loại tài liệu, xoay quanh chủ đề đi tìm căn tính và nguồn gốc của người Việt xa xứ. Ba tác phẩm đã từng tham gia nhiều liên hoan phim nội địa lớn nhỏ, góp phần đa dạng hóa nền điện ảnh đương đại tại đất nước này.
“Mọi thứ đều thuộc về mình” (Alles gehört zu dir, 2022, đạo diễn Mani Pham Bui) có thời lượng 13 phút. Tác phẩm theo chân Yen Nguyen - một người Đức gốc Việt trên hành trình trở về quê hương Neustrelitz và những trải lòng của cô về quá khứ đầy mặc cảm khi phải lớn lên giữa những người không cùng sắc tộc.
Trong những hồi tưởng, Yen Nguyen tâm sự về người cha 30 năm trước đã rời Việt Nam để định cư ở Đức như thế nào, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống ra sao, từ đó dần dần giúp cô hiểu và yêu hơn nguồn gốc của mình.
Phim chiếu lúc 19 giờ ngày 30/10, mở màn buổi chiếu khai mạc KinoFest 2025.
“Chỉ có ban đêm chúng ta mới có thể buồn” (Erst nachts konnten wir traurig sein, 2021, Malanie Nguyễn) có thời lượng 8 phút.
Phim lấy bối cảnh năm 1987, thời điểm nhiều người Việt đến Đức theo diện lao động hợp đồng, mang theo hy vọng xây dựng một cuộc sống mới. Một trong số đó là bà Nguyễn Thị Lệ. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 60, bà nhớ về những ngày đầu tiên ở Đức đầy cô đơn và nỗi nhớ quê hương, nhưng cũng tràn đầy hy vọng.
Phim chiếu lúc 14 giờ ngày 2/11.
“Quê hương là chùm khế chua” (Zuhause ist dort, wo die Sternfrüchte sauer sind, 2024, Huy Nguyễn), thời lượng 24 phút. Bộ phim xoay quanh nhân vật chính Huy và những khúc mắc của anh về bố mẹ, khoảng cách giữa các thế hệ và câu chuyện mù mờ về việc vì sao, như thế nào mà bố mẹ anh đã tới định cư ở Đức.
Để tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện, cũng như bản sắc và nguồn gốc của chính mình, anh về Việt Nam sống cùng ông bà một thời gian. Thông qua những sinh hoạt hàng ngày, bữa ăn và các cuộc trò chuyện, Huy dần thấu hiểu cho bố mẹ.
Phim chiếu lúc 19 giờ cùng ngày 2/11.
Cùng xuất hiện trong liên hoan phim KinoFest 2025 có 7 tác phẩm khác thuộc thể loại hư cấu, nổi bật có “Bầu trời đỏ” (Roter Himmel, 2023) giành giải Gấu Bạc - giải thưởng ban giám khảo tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 73. Đạo diễn Christian Petzold của phim từng được vinh danh tại nhiều liên hoan phim lớn khác như Cannes, Venice, Toronto.
Lịch chiếu phim tại Hà Nội
Thứ Năm (30/10 - khai mạc)
19 giờ: Mọi thứ đều thuộc về mình.
19 giờ 15: Bầu trời đỏ (Roter Himmel).
Thứ Sáu (31/10)
19 giờ: Mạch ngầm (Vena).
Thứ Bảy (1/11)
14 giờ: Niko và chuyến phiêu lưu đến giải cực quang (tựa Anh: The Flight Before Christmas, phim hoạt hình).
19 giờ: Cologne 75.
Chủ Nhật (2/11)
10 giờ: Những lời chào từ sao hỏa (Grüsse vom Mars).
14 giờ: Chỉ có ban đêm chúng ta mới có thể buồn.
14 giờ 15: Nữ anh hùng (Heldin).
19 giờ: Quê hương là chùm khế chua.
19 giờ 30: Giới cấm cuối cùng (Das letzte Tabu).
Trailer KinoFest 2025:
KinoFest là hoạt động thường niên của Viện Goethe tại Đông Nam Á nhằm giới thiệu điện ảnh đương đại Đức và định hình những cuộc trao đổi, giao lưu giữa điện ảnh các nước.
Sau thành công của nhiều mùa trước, KinoFest năm nay dự kiến được mở rộng đến Bắc Ninh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Giá vé mỗi phim là 20.000 đồng.